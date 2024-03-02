Російська армія обстріляла Херсонщину: загинув чоловік

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вбила жителя Станіслава. Травми, не сумісні з життям, отримав 54-річний чоловік", - написав він.

За словами очільника ОВА, чоловік знаходився на вулиці під час артобстрілу.