Російська армія обстріляла Херсонщину: загинув чоловік
2 березня російські окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія вбила жителя Станіслава. Травми, не сумісні з життям, отримав 54-річний чоловік", - написав він.
За словами очільника ОВА, чоловік знаходився на вулиці під час артобстрілу.
- У ніч на 2 березня росіяни запустили "шахеди" для удару по Україні, у результаті чого сталося влучання на Харківщині та в Одесі, є загиблі й травмовані. Більше про атаку читайте тут.
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