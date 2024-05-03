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Франція і Японія планують розпочати переговори про взаємний доступ військ, - Reuters

3 травня, 2024 п'ятниця
00:54
Світ Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Зміст

Франція і Японія мають намір розпочати офіційні переговори щодо угоди про взаємний доступ військ на тлі зростання напруженості, зокрема в Україні та Південнокитайському морі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Токіо. 

"Вони (прем'єр Японії Фуміо Кісіда і президент Франції Емманюель Макрон - ред.) погодились розпочати переговори про укладення угоди про взаємний доступ. З огляду на накопичення співпраці та навчань, ми вважаємо це важливим», – сказав урядовець.

Чиновник сказав, що на укладення угоди з Францією може знадобитися близько року. Французьке дипломатичне джерело повідомило, що Париж сподівається, що це можна буде зробити "дуже швидко". Франція понад рік наполягає на тому, щоб розпочати переговори щодо угоди про взаємний доступ (RAA).

Японія прагне зміцнити оборонні зв'язки на тлі занепокоєння щодо Китаю, включаючи його тиск на Тайвань, свободу судноплавства в регіоні та торгові суперечки.

"Ми бачимо те, що відбувається в Європі та Індійсько-Тихоокеанському регіоні, як нероздільні речі", — сказав урядовець.

Теги:
Китай
Франція
Японія
Військові новини
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