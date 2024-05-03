"Челсі" обіграв "Тоттенгем" в АПЛ: Мудрика визнали найкращим гравцем матчу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Тоттенгемом" з рахунком 2:0. У ворота гостей забили Трево Чалоба та Ніколя Джексон.

Українець Михайло Мудрик вийшов на зустріч у стартовому складі "Челсі". Портал FlashScore визнав вінгера найкращим гравцем матчу, його нагородили оцінкою 8,2.

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" піднявся на восьму позицію і з 51 пунктом відстає від "Манчестер Юнайтед", який йде шостим, на 3 бали. "Ньюкасл" - сьомий - 53 очки.

Англійська Прем'єр-ліга

26-й тур (перенесений матч)

2 травня

"Челсі" - "Тоттенгем" 2:0

Голи: Чалоба, 24, Джексон, 72