"Челсі" обіграв "Тоттенгем" в АПЛ: Мудрика визнали найкращим гравцем матчу
У четвер, 2 травня, "Челсі" переміг "Тоттенгем" у перенесеному матчі 26-го туру АПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Тоттенгемом" з рахунком 2:0. У ворота гостей забили Трево Чалоба та Ніколя Джексон.
Українець Михайло Мудрик вийшов на зустріч у стартовому складі "Челсі". Портал FlashScore визнав вінгера найкращим гравцем матчу, його нагородили оцінкою 8,2.
У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" піднявся на восьму позицію і з 51 пунктом відстає від "Манчестер Юнайтед", який йде шостим, на 3 бали. "Ньюкасл" - сьомий - 53 очки.
Англійська Прем'єр-ліга
26-й тур (перенесений матч)
2 травня
"Челсі" - "Тоттенгем" 2:0
Голи: Чалоба, 24, Джексон, 72
- Колишній гравець "Челсі" Вільям Галлас заявив, що невдачі Михайла Мудрика в АПЛ можуть бути пов'язані з війною в Україні.
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