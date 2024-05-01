"Йому, мабуть, дуже важко через війну": ексфутболіст "Челсі" знайшов виправдання невдачам Мудрика

Про це повідомляє GamblingZone.

"Ми не знаємо, як на нього вплинула війна в Україні. Не знаємо, що з ним відбувається – йому, мабуть, дуже важко. Схоже, він не насолоджується футболом та часом, проведеним у "Челсі". Коли він грає, видно, що це йому не подобається. Прикро, бо всі думали, що це буде сезон, коли він покаже свій потенціал. Також думав, що цього сезону він буде іншим гравцем", - заявив Вільям Галлас.

За словами ексфутболіста "Челсі", Михайло Мудрик має такий вигляд, ніби він не має впевненості чи задоволення від футболу.

"Не знаю, чи принесе зміна обставин користь гравцю. Не знаємо, чи змінить новий клуб його долю на полі. Ми не знаємо, що відбувається у його особистому житті. Ситуація з війною дуже важка – його сім’я досі може бути в Україні. Тільки гравці, які його оточують, хлопці, які живуть з ним кожного божого дня, знатимуть відповідь", – сказав Галлас.

Михайло Мудрик у цьому сезоні забив 6 голів та зробив 2 асисти в 37 матчах. Проте 23-річний українець відіграв лише 1 748 хвилин і не зміг завоювати місце у стартовому складі "Челсі".