"Арсенал" принизив "Челсі" в "українському дербі" та став одноосібним лідером АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футболіст Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та залишив поле на 66-й хвилині за рахунку 0:4. Інший гравець збірної України - Олександр Зінченко - вийшов на заміну в "Арсеналу" на 72-й хвилині.

"Челсі" вийшов вперед у першому таймі зусиллями Леандро Троссарда. По перерві Бен Вайт та Кай Гаверц зробили дублі та довели рахунок до розгромного.

"Арсенал" переміг "Челсі" 5:0, набрав 77 очок та став одноосібним лідером Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" відстає від лондонців на 3 пункти та має гру в запасі. Третім з 73 балами йде "Манчестер Сіті", який зіграв на два матчі менше за "гармашів".

Чемпіонат Англії

Перенесений матч 29-го туру

23 квітня

"Арсенал" - "Челсі" 5:0

Голи: Троссард, 4, Вайт, 52, 70, Гаверц, 57, 65