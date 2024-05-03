Олімпіада-2024: збірна України з футболу дізналась останнього суперника
Футбольна збірна Іраку вийшла на Олімпіаду-2024, де вона зіграє в одній групі з командою України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі за третє місце на Кубку Азії U23 збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1 та завоювала путівку на Олімпійські ігри.
Збірна України U23 розпочне виступи на Олімпіаді-2024 ще до церемонії відкриття - 24 липня грою саме проти Іраку. 27 липня команда Руслана Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня
Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024
24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Ірак
27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко
30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина
Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі
Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.
На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.
Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.
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