Олімпіада-2024: збірна України з футболу дізналась останнього суперника

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі за третє місце на Кубку Азії U23 збірна Іраку перемогла команду Індонезії з рахунком 2:1 та завоювала путівку на Олімпійські ігри.

Збірна України U23 розпочне виступи на Олімпіаді-2024 ще до церемонії відкриття - 24 липня грою саме проти Іраку. 27 липня команда Руслана Ротаня зустрінеться з Марокко. З Аргентиною українці зіграють 30 липня

Розклад матчів збірної України на Олімпіаді-2024

24 липня. Ліон. 20:00. Україна – Ірак

27 липня. Сент-Етьєн. 18:00. Україна – Марокко

30 липня. Ліон. 18:00. Україна – Аргентина

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступить у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона гратиме під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому наша команда отримала путівку на Ігри-2024.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.