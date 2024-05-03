Ліга конференцій: результати перших матчів півфіналу
У четвер, 2 травня, були зіграні перші півфінальні матчі Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги конференцій англійська "Астон Вілла" грає проти грецького "Олімпіакоса", а італійська "Фіорентина" з бельгійським "Брюгге". Матчі-відповіді пройдуть 9 травня.
Ліга конференцій
Півфінал. Перші матчі
2 травня
"Астон Вілла" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція) 2:4
Голи: Воткінс, 45+1, Діабі, 52 - Ель-Каабі, 16, 29 (пен.), 56 (пен.), Ессе, 67
"Фіорентина" (Італія) - "Брюгге" (Бельгія) 3:2
Голи: Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90+1 - Ванакен, 17 (пен.), Тьяго, 63
Вилучення: Оньєдіка, 61 (друга жовта картка)
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