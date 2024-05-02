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Головна Статті Штурми 24/7: на Авдіївському напрямку армія РФ просувається малими групами, намагається закріпитися. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Штурми 24/7: на Авдіївському напрямку армія РФ просувається малими групами, намагається закріпитися. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
2 травня, 2024 четвер
21:13
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміст

Ситуація на лінії фронту залишається складною. Динаміка бойових зіткнень на добу перевищує 120. Найгарячішими напрямками на сході є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський

Ситуація на фронті

На цих ділянках ворог зараз намагається досягти успіхів, використовуючи перевагу у живій силі, наземній техніці, авіації та артилерії. Зараз у противника є певні просування, тож ЗСУ скеровують свої зусилля на те, щоб не дати ворогу перетворити певні тактичні успіхи на оперативні. Для цього вживаються певні заходи зі стабілізації. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив про виділення додаткових сили та розгортання резервів на окремих ділянках.

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, розповів про динаміку боїв на Авдіївському напрямку. За його словами, окупанти дуже сильно давлять в напрямках Нетайлове, Невельське, Красногорівка, активно використовуючи велику кількість артилерійських снарядів, мінометів і танки саме з закритих позицій. Адже росіяни бояться виходити на прямий вистріл. Штурми тривають постійно. Малими групами росіяни просуваються, намагаються закріпитися, а перед цим руйнують все, що можна. В таких випадках доводиться відводити особовий склад, щоб зберегти життя українським військовослужбовцям. Насправді ситуація дуже складна. Командування працює над тим, щоб передати додаткові сили. ЗСУ очікують на потужну західну зброю, яка повинна унеможливити виходи противника на оперативний простір.

Неподалік знаходиться низка мостів, по яких ворог час від часу намагається завдавати ударів своєю авіацією і бомбами. Тому є певні нюанси, пов'язані із забезпеченням українських підрозділів. Ризики є в процесі доставлення БК і харчування, каже Цехоцький. Але бригада знає вже всі можливі та неможливі ходи.

"Коли дамба Карлівського водосховища на Донеччині була зруйнована, ми також знаходили шляхи, як постачати озброєння на лінію бойового зіткнення. Тому поки що загрози як такої немає. Але ми дуже потребуємо більше засобів безпілотних комплексів, зокрема fpv-дронів. Це те, чого нам постійно не вистачає", - додав він.

У протистоянні наступальним діям противника працюють всі, це комплексна робота. Все залежить від поставлених задач. Зараз на фронті відбуваються зустрічні бої. ЗСУ беруть в полон окупантів кожен день. Важко, але ЗСУ виконують свою роботу попри труднощі. Українські військові працюють над тим, щоб унеможливити вихід росіян на оперативні простори за водосховища. Бо тоді армія РФ зможе  виконати поставлені задачі.

Поповнення особового складу з української сторони триває кожен день. Військові поступають з навчальних центрів. Також перекидають, доповнюють бригади з інших підрозділів. ЗСУ працюють як можуть і виконують поставлені командуванням завдання. Про мотиваційні чинники зараз ніхто не думає, каже Цехоцький. Ніхто не очікував якихось виплат за знищену техніку. Військовим за радість, коли щось вороже знищується, і коли є всі необхідні засоби для цього процесу. Єдине, що просять військовослужбовці різних підрозділів — давати більше fpv-дронів і боєприпасів. 

Технології та війна

Крім fpv-дронів, українська армія використовує інші технології, зокрема роботизовані платформи, які діють на лінії фронту. За допомогою таких платформ ЗСУ можуть здійснювати мінування напрямків, по яких можуть пересуватися російські танки. Це ефективно і працює на відстані до 1000 м. Кластер Brave1 працює над технологіями, щоб нові напрацювання швидше потрапляли до Сил оборони України. 

Владислав Косянчук, керівник напрямку НРК кластеру Brave1 розповів про розробку платформ. За його словами, наземні роботизовані комплекси (НРК) це топпріоритет Brave1. Вони можуть забирати військових з поля бою. Тому команда активно працює над розвитком цього напрямку. Зараз на платформі Brave1 є понад 200 роботизованих комплексів. Більш як 50 з них вже протестовані на полігоні. Їх було поділено на групи: логістичні, евакуаційні, бойові роботи, "камікадзе", мінування, розмінування. Було проведено тестування цих роботів. Кожен з них виконував свою певну місію, був під наглядом комісії. Зроблені висновки та протоколи, які далі будуть використані військовими. 

Brave1 забезпечує повний супровід команд, які долучаються до розробки та виготовлення роботизованих платформ. Brave1 допомагає на кожному етапі, від надання грантових коштів до супроводу у кодифікації за стандартами НАТО цих розробок. Вони шукають інвесторів, таланти, які долучаються до команд по виробництву. Забезпечують тестування на полігонах цих роботів. Також допомагають отримати фідбек від військових, які використовують на лінії бойового зіткнення ці роботизовані комплекси. Далі допомога у провадженні всіх рекомендацій. Таким чином, створюється певний ринок за допомогою Brave1, виробників, військових і всіх, хто пов'язаний з цим процесом.

Розвиток НРК

Весь досвід, який отримується на полі бою при використанні НРК збирається Генштабом ЗСУ. Далі він поширюється на всі війська, які так само в перспективі можуть використовувати ці комплекси. Таким чином, потім усі потреби будуть враховані у виробництві наступних поколінь НРК. Оскільки напрямок НРК є досить новим, враховується весь досвід. Це можуть бути як іноземні обробки, так українські. Все працює в комплексі. Тому чим більше досвіду буде, тим швидше розробки будуть розвиватися і допомагати відводити військових від поля бою.

Як ситуація на полі бою, так і потреби в роботах, їхніх функціях та обсягах постійно змінюються. Такі опції, як спроможність платформи мати можливість плавати чи виконувати бойові місії вночі, вже поширюються у виробників, вони це модернізують, розповів Косянчук.

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