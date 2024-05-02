Росіянам вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються вибити їх звідти, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти", - розповів військовий.

За словами Волошина, ситуація під контролем підрозділів ЗСУ. Українські бійці вживають усіх заходів для того, щоб стабілізувати обстановку на цьому напрямку та повернути Очеретине під контроль - для цього виділили додаткові сили та розгорнули резерви.

Волошин наголосив, що найскладніша ситуація на фронті зараз на Покровському та Курахівському напрямках - там тривають запеклі бої. На цих ділянках фронту росіяни розгорнули до чотирьох своїх бригад та намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки та Марʼїнки.

"На цих напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не змогли", - заявив речник ОСУВ "Хортиця".