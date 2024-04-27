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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни прорвалися й контролюють частину Очеретиного: офіційно від ЗСУ

27 квітня, 2024 субота
19:06
Війна з Росією Наслідки ворожого удару по залізничній станції в Очеретине

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин ввечері у суботу, 27 квітня 2024 року, підтвердив втрату контролю над "частиною" селища Очеретяне Покровського району Донецької області

З такою заявою він виступив в етері телеканалу "Ми - Україна".

"Наразі я вам скажу найсвіжішу інформацію. Так, ворогу вдалося прорватися й закріпитися в певній частині цього населеного пункту", - зазначив Волошин.

За його словами, частина селища Очеретине, в якій знаходяться російські військові, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

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"Вживаються всі заходи щоб вибити ворога звідти. Тривають бої важкі", - додав Назар Волошин.

Перед цим український проєкт з військового OSINT-розслідування DeepState зробив заяву щодо втрати Силами оборони контролю над селами Семенівка і Соловйове Донецької області, що поблизу Очеретиного, та перехід їх до російських окупантів. Йдеться про ділянку фронту на північний захід від окупованої Авдіївки.

Що ж стосується Очеретине, то тут оцінка від DeepState станом на ніч з 26 на 27 квітня є діаметрально протилежною тому, що заявив ввечері 27 квітня Волошин: OSINT-проєкт каже про майже повну підконтрольність селища саме росіянам, а не українцям.

Сергій Згурець: Очеретине зараз у росіян в пріоритеті

Провідний військовий експерт Еспресо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець ситуацію навколо Очеретиного називає найскладнішою на фронті.

"Там динаміка бойових дій навіть за кількістю зіткнень більша, ніж навколо Часового Яру. Таке враження, що Часів Яр поки що відійшов на другий план, але, коли ми говоримо про Очеретине, то це ділянка, де впродовж достатньо короткого проміжку часу противнику вдалося просунутись на 4-6 км. Просування в бік Очеретиного й далі суттєво впливають на лінію фронту, адже Очеретине - це височина, яка дозволяє тримати і під візуальним, і під вогневим контролем значну кількість площі - це розуміє й противник", - пояснює він.

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"Левова частина міста перебуває під контролем ворога, там також знаходяться і наші війська, тобто бойові дії надзвичайно активні, але за цей час окрім просування до Очеретиного ворог намагається розширювати оце вклинення", - заявив Згурець ввечері 26 квітня.

За словами експерта, Генштаб розслідуватиме чому 115-та бригада, яку зараз замінила 100-та бригада, не змогла втримати там свої позиції.

Зі свого боку росіяни, наголошує Сергій Згурець, "на цей напрямок починають перекидати 15-ту миротворчу бригаду, яку вивели з Нагірного Карабаху".

Теги:
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Військові новини
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