DeepState каже про втрату двох сіл біля Очеретиного, Генштаб не підтверджує

Про це йдеться в повідомленні на ТГ-каналі проєкту.

"Ворог окупував Семенівку та Соловйове, а також просунувся у Новокалиновому, Іванівському та Кислівці", - поінформували автори DeepState у ніч з 26 на 27 квітня 2024 року.

Села Семенівка та Соловйове розташовані на південь від селища Очеретине Покровського району Донецької області, через яке росіяни зараз намагаються прорватися до стратегічно важливих міст Покровськ та Мирноград. Усе це відбувається на північний захід від окупованої Авдіївки.

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Своєю чергою Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні про становище на фронті станом на ранок 27 квітня не наводить підтвердження заяви від DeepState щодо Семенівки та Соловйового.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове", - стверджував Генштаб о 10:00 за Києвом.

Що з Очеретиним: окуповане чи ні

Слід наголосити, що на оновлюваній щодоби мапі бойових дій від DeepState селище Очеретине також позначено майже повністю зайнятим противником. Натомість Генеральний штаб з таким твердженням теж не згоден.

Провідний військовий експерт Еспресо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець ситуацію навколо Очеретиного називає найскладнішою на фронті.

"Там динаміка бойових дій навіть за кількістю зіткнень більша, ніж навколо Часового Яру. Таке враження, що Часів Яр поки що відійшов на другий план, але, коли ми говоримо про Очеретине, то це ділянка, де впродовж достатньо короткого проміжку часу противнику вдалося просунутись на 4-6 км. Просування в бік Очеретиного й далі суттєво впливають на лінію фронту, адже Очеретине - це височина, яка дозволяє тримати і під візуальним, і під вогневим контролем значну кількість площі - це розуміє й противник", - пояснює він.

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"Левова частина міста перебуває під контролем ворога, там також знаходяться і наші війська, тобто бойові дії надзвичайно активні, але за цей час окрім просування до Очеретиного ворог намагається розширювати оце вклинення", - заявив Згурець ввечері 26 квітня.



За словами експерта, Генштаб розслідуватиме чому 115-та бригада, яку зараз замінила 100-та бригада, не змогла втримати там свої позиції.

Зі свого боку росіяни, наголошує Сергій Згурець, "на цей напрямок починають перекидати 15-ту миротворчу бригаду, яку вивели з Нагірного Карабаху".