Яких загроз очікувати від Росії, поки нова допомога від США не почне діяти на повну. Пояснюємо

Еспресо розповість, який вплив матиме американська допомога на фронті та яких загроз від Росії очікувати найближчим часом.

Про що у статті:

Як Україна отримала від США найбільший пакет допомоги;

Що входить в нову допомогу;

Коли очікувати змін на фронті.

Як Україна отримала від США найбільший пакет допомоги

Фото: Reuters

Впродовж 2022 року президент США Джо Байден не мав ніяких перешкод з боку своїх парламентарів щодо питання допомоги Україні. Як в Сенаті, так і в Палаті представників була двопартійна підтримка, тому всі необхідні закони швидко приймалися. Таким чином до кінця 2023 року американці надали Києву десятки мільярдів доларів військової допомоги.

Однак впродовж 2023 року ситуація змінилася через дві важливі обставини:

Літній контрнаступ ЗСУ не дав очікуваного результату і його охрестили таким, що провалився. Це заставило частину політичного істеблішменту США переглянути свої позиції щодо того, чи здатна Україна відкрито перемогти Росію на полі бою, і як знайти вихід з цієї затяжної війни розпочатої за наказом диктатора Володимира Путіна.

У США почалися політичні ігри за президентське крісло. Хоч вибори будуть восени 2024 року, але кампанія двох лідерів найбільших партій стартувала ще в 2023 році. Мова йде про змагання між демократом Джо Байденом та республіканцем Дональдом Трампом. Саме останній став сірим кардиналом, який почав "смикати" своїх соратників по партії, щоб впливати на їх позицію щодо України. Частина кампанії Трампа була вибудована навколо України, що він "вирішить проблему за 24 години", коли прийде до влади, і що не можна надавати Києву гроші просто так, треба у кредит (популізм для внутрішньої аудиторії).

Коли восени 2023 року виділені раніше гроші для України почали закінчуватися, президент Байден в жовтні вніс в Конгрес новий закон про допомогу Києву на понад 60 млрд доларів. Законопроєкт був включений в ширшу безпекову програму Вашингтону, яка передбачала і допомогу Ізраїлю, Тайваню, Тихоокеанському регіону і, що важливо, мала частково вирішити загострення на американо-мексиканському кордоні. Та кордон як був, так і залишився "яблуком розбрату" між демократами і республіканцями. Тим самим було втрачено кілька місяців задля довгих дискусій про те, як вирішити проблему з емігрантами, які незаконно перетинають мексиканський кордон.

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Не знайшовши спільного знаменника, питання кордону "відрізали" від цього безпекового законопроєкту. На початку лютого у верхній палаті Конгресу США (Сенат) знайшлося достатньо голосів для виділення нових грошей Україні та іншим союзникам. Однак далі в гру вступив республіканець, спікер Палати представників Майк Джонсон. Закон має бути схвалений обома частинами Конгресу, та Майк Джонсон не спішив ставити законопроєкт на голосування. Пояснень було чимало, та справжня причина полягала в тому, що за кулісами довга "тінь Трампа" постійно впливала на ці процеси.

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Все ж, коли всі раніше заявлені закони були проголосовані і ситуація на східному українському фронті набула загрозливого характеру через все більший снарядний голод та відсутність іншої військової техніки, це призвело до того, що виборча політика була відсунута на другий план. Республіканці зрозуміли, що ця гра може призвести до того, що доведеться скоро відправляти не зброю, а свої солдат, щоб захисти союзників по НАТО. До того ж сам Трамп погруз у своїх численних судових справах і став більше зайнятий походами в суд, що не додає йому підтримки.

У будь-якому разі, у квітні Майк Джонсон погодився поставити на голосування допомогу Україні. У підсумку половина республіканців Палати представників нарешті підтримала оновлений законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та Тихоокеанському регіону. За кілька днів його очікувано погодили і в Сенат, та у середу 24 квітня президент Джо Байден підписав документ.

"Це гарний день для американців, європейців і миру у світі. Я щойно підписав закон про пакет національної безпеки. .. Він убезпечить Америку, зробить безпечнішим світ і продовжить лідерство Америки у світі", - сказав Байден і заявив, що вже в "наступні години" американці почнуть відправляти Україні ракети до ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для ракетних систем і бронетехніки. "Це інвестиція не тільки у безпеку України, але й у безпеку Європи. І це інвестиція у нашу власну безпеку, тому що коли наші союзники сильніші, ми також сильніші".

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Що входить в нову допомогу

Фото: army-technology

Найперше варто зрозуміти, що з виділених майже 61 млрд доларів США Україні – далеко не всі гроші підуть на зброю і точно їх не витратять за раз. Це загальна програма допомоги, як мінімум на цей рік, з якої Пентагон має можливість брати ресурси для задоволення потреб України як у війні, так і в економічному житті.

Близько $8 млрд з цієї суми підуть до українського бюджету, хоча їх не можна буде витрачати для виплат військовим чи на пенсії, однак можуть піти на зарплати державному сектору і на різноманітні проєкти з покращення економіки країни. Хоча ці вісім мільярдів прописані, як кредитні кошти (поступка республіканцям), однак передбачена опція списання заборгованості. Ще $1,5 млрд виділені в основному для допомоги українським біженцям. Також є ряд дрібніших програм по кілька сотень мільйонів доларів – від боротьби з тероризмом до просування верховенства права в Україні та розмінування її територій тощо.

Та найважливіше, що понад 23 млрд доларів зарезервовані на поповнення військових потреб України. Тобто це гроші, які уряд США платить своїм же виробникам зброї, щоб ті виробляли зброю та амуніцію для України, або за ту зброю, яку забирають зі складів американської армії, щоб виробити на її місце нову. Також майже $14 млрд передбачено на програму Міністерства оборони США. Ці гроші в основному призначенні для продовження навчальних місій Пентагону в різних країнах Європи, де українські воїни проходять військовий вишкіл. Однак за потреби їх теж можуть спрямувати на військову техніку чи амуніцію. $11 млрд американці виділили на різноманітні свої операції в регіоні (від супутникового стеження до транспортних витрат з постачання зброї). Ще півтора мільярда доларів передбачені на різні гранти та кредити щодо закупівлі та розробки нової зброї.

Загалом кажучи, ця допомога перевищує за своїм обсягом ту, що була виділена Україні у 2022 та 2023 роках, будучи найбільшою за весь період повномасштабної війни.

Та чимало експертів і чиновників навіть у Білому домі мають скептичний погляд щодо того, наскільки американська допомога може докорінно змінити ситуацію на фронті, у більшості кажучи, що її завдання – стабілізувати стан справ, а далі вже покаже час.

За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, допомога дає перепочинок українській армії та допоможе їй уповільнити просування Кремля, провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати. Але на думку експерта, потрібна додаткова допомога, щоб просунутися далі, адже головне "питання в тому, чи буде допомога та в якому обсязі в 2025 році і далі, оскільки стратегія Путіна полягає в тому, щоб її дочекатися".

Як би там не було, фактично одразу після підписання президентом Байденом закону, Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. Якщо подивитися на його зміст, то там можна знайти цілий ряд потрібної зараз на фронті військової техніки та амуніції: від 155-мм артилерійських снарядів та ракет для ППО до бойових машин піхоти Bradley і протитанкових комплексів. Та що найцікавіше, в цьому пакеті зазначена аеродромно-допоміжне обладнання та високоточні авіаційні боєприпаси. Це значить, що Україна з кожним днем готується до того, що очікувала від початку повномасштабної війни – коли в нашому небі з’являться винищувачі F-16.

Фото: Siły Powietrzne

Генерал-майор запасу СБУ, заступник Голови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун в коментарі Еспресо сказав, що винищувачі НАТО можуть мати важливе значення під час літнього етапу війни.

"У Росії є час до початку червня, поки у нас не з’являться в повітрі F -16. При оптимістичних прогнозах – це червень місяць. Тим більше це вже видно по тому, що передають нам наші союзники, зокрема, там є аеродромне обладнання. Це говорить про те, що ми готуємося до прийняття цих літаків на нашій території", - каже Віктор Ягун.

Більше того, ще один значно більший пакет військової допомоги на 6 млрд доларів, який оголосили 26 квітня після засідання у форматі "Рамштайн", включає крім дорогих ракет для систем Patriot (одна ракета близько 1 млн доларів), також має у списку дороговартісні ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Тобто крім першочергових боєприпасів до артилерії та ракет для ППО, американці допомагають ЗСУ з розбудовою наших нових ескадрилей винищувачів. Мова йде про кілька десятків бойових літаків F-16, які допоможуть ЗСУ боротися як з повітряними, так і наземними цілями.

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Також важливим зрушенням стало питання далекобійних ракет ATACMS, що здатні завдавати ударів на відстань у 300 км. Якщо до цього адміністрація Джо Байдена побоювалася надсилати їх Києву через страхи, що ними будуть бити по цілях в Росії, то від лютого цього року думка змінилася. Як пише The New York Times, Пентагон дозволив Україні використовувати нову зброю для ураження російських цілей по всій окупованій території, включно з Кримом. Перші результати не забарилися, бо США ще в березні таємно передали їх ЗСУ і були потужні прильоти у Бердянську та по аеродрому Джанкой в Криму.

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Коли очікувати змін на фронті

Фото: Генштаб ЗСУ

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - нещодавно сказав керівник воєнної розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю BBC.

Від взяття Авдіївки в лютому цього року і до теперішнього стану речей на кінець квітня, наразі, ситуація на східному напрямку особливо поблизу Донецька не виглядає на нашу користь. Щодня фіксується повільне, але впевнене просування російських окупаційних військ, яке має дуже просте пояснення – більше живої сили, техніки і снарядів. Подекуди перевага в артилерії складала 1 до 10.

Президент України Володимир Зеленський також висловив свої побоювання, кажучи, що росіяни мають завдання до "дня перемоги" (9 травня) захопити Часів Яр в Донецькій області.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - сказав президент в інтерв’ю NBC News.

Експерти з якими поговорив Еспресо в один голос кажуть, що американська допомога вже почала надходити в Україну, однак ніхто не буде цим "хвалитися, щоб робити картинку". Щось вже надходить на фронт (найперше – боєприпаси), а щось потребує більшого часу. Наприклад, якщо говорити про нову військову техніку, то потрібні тижні чи навіть місяці для формування відповідних екіпажів, опанування техніки та злагодження роботи.

"Все залежить від темпу, який оберуть США щодо передачі озброєння. Речник Пентагону повідомив, як тільки буде все узгоджено і виділено перший пакет з цієї нової серії, зброя буде відправлена буквально в період кількох днів. Бо все вже готово і вони використають ті ж логістичні механізми. Перший пакет допомоги містить все необхідне, що потрібна на вже і зараз, тому потрапить до бійців, думаю, впродовж тижня. Це вже буде позитивно впливати на події на фронті. А далі все буде залежати від того озброєння, яке повинне надходити від США стабільно і в значних об’ємах, щоб говорити не лише про стабілізацію ситуації на фронті і у протиповітряній обороні, але й про подальше нарощування наших військових сил", - сказав Еспресо військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що для ЗСУ зараз "дуже важливо стабілізувати ситуацію, особливо в районі Часового Яру, Очеретиного тощо". Адже ці населені пункти відкривають дорогу для майбутнього наступу на такі великі міста, як Костянтинівка, Краматорськ та Слов’янськ. Якщо вдасться стабілізувати ситуацію, тоді почнеться наступний важливий етап війни, який пов'язаний з формуванням резервів для подальших думок про контрнаступ.

Американські журналісти The New York Times стверджують, що українцям можуть знадобитися тижні, щоб значні потоки матеріальних засобів змінили динаміку на фронті, до того ж Кремль спробує використати цю можливість, щоб прорвати українську оборону, де тільки зможе.

Це, власне, так зване вікно можливостей, яке є в Росії – впродовж цих кількох тижнів, до червня, поки у нас не з’являться F-16 і американська допомога не надійне в повному обсязі, максимально пробувати прорватися.

"Логічно, що РФ розраховує на те, що є певний часовий проміжок поки ця допомога не дала весь свій ефект, тому вони будуть намагатися вкластися в цей час, тобто використати все, що в них є. Але не факт, що в них є такі сили і спроможності", - каже військовий експерт Олег Катков і додає, що в будь-якому разі росіяни реагуватимуть на ті зміни, які можуть статися на фронті влітку внаслідок посилення наших військ.

Може виникнути питання, а що можуть ще зробити росіяни за ці кілька тижнів? Чи можна очікувати чогось нового? Експерти кажуть, що росіяни за ці понад два роки війни і так використали все, що мали, тому якісь сюрпризи – це малоймовірно. Єдиний справжній "сюрприз", що є і досі не був використаний – це тактична ядерна зброя.

"У них нічого нового немає. Росіяни вже все, що можна використали, залишилося тільки те, що вони бояться використати – тактична ядерна зброя. Тому я не уявляю, що вони ще можуть придумати". – говорить генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун і додає, що росіяни будуть активно тиснути до моменту інавгурації Володимира Путіна (7 травня). – "Тобто вони визначили, що цей той період доки треба показувати переможну ходу. Загалом американська та європейська допомога (зокрема, чеська ініціатива щодо боєприпасів), комплексно підтягнеться до початок червня, тому залишається обмаль часу, щоб росіяни щось показали на фронті".

Фото: t.me/brygada47

Economist пише, що російські плани ясні – захопити чим більшу частину Донбасу, а також, можливо, ще раз атакувати Харків. "Його захоплення було б величезною психологічною перемогою, але Росії майже напевно бракує як військ, так і достатньої кількості механізованих засобів для такої рішучої атаки", – відзначають у виданні.

Вони додають, що ухвалення американської допомоги змінило певні розрахунки росіян. Якщо Україна буде належним чином озброєна в найближчі місяці, тоді будь-який російський наступ, швидше за все, провалиться. Водночас Economist зауважує, що цій війні найбільше бракуватиме не боєприпасів, а людей. А тут росіяни мають перевагу, тому якісна мобілізація і посилення новітнім озброєння ЗСУ є вкрай важливими.

Хоча ніхто не знає, як Україна зможе перемоги і що буде вирішальним фактором в цій затяжній війні. Більше того, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі нещодавно сказав, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, і американці будуть вести переговори, щоб допомогти його виробити. Так, з боку українських чиновників лунають заяви, що, мовляв, цей рік важливо вистояти, витримати удар, підготувати сили і наступного року завдати вирішальної атаки, щоб повністю звільнити всі окуповані території України. Однак характер цієї війни та велика кількість невідомого, що може вплинути на неї, ставить дуже багато питань щодо довгострокових планів. Та фактом є одне – в короткостроковій перспективі американська допомога дає Україні черговий шанс переломити плани Путіна і надію на перемогу, коли б вона не настала.