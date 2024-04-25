Деякі човники Білого дому не до кінця впевнені, що Україна зможе перемогти навіть із новим пакетом допомоги, - Politico

Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося з трьома офіційними особами, які залишились анонімними. Вони зазначили, що динаміка бойових дій дуже змінилася за останні кілька місяців, зокрема через те, що Україні не вистачало зброї та боєприпасів. Протягом цього періоду Україна намагалася зберегти східні території, хоча РФ також не досягла значних успіхів.

"Найближча мета - зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію", - сказав один із чиновників.

Чиновники США розуміють, що РФ має перевагу в живій силі та зброї, але й мають сумніви щодо тактики та пріоритетів України.

"Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", - додав чиновник.

Також є сумніви щодо того, чи вистачить нового пакета допомоги для перемоги України, чи це зможе лише тимчасово "відбити вторгнення".

"Це питання", - сказав старший помічник демократичної партії в сенаті.

Зазначається, що конгресмен Білл Кітінг, який зустрівся з Зеленським у Києві цього тижня, повторив занепокоєння, що Україні буде важко просуватися.

"Буде період, коли я не думаю, що будуть якісь серйозні зміни", - сказав Білл Кітінг.

Як відбувалося голосування

Відомо, що клопотання про завершення дебатів щодо проєкту закону лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера підтримали. Це дозволить ухвалити пакет із допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню, загальні кошти якого становлять $95 млрд, за скороченою процедурою.

Розгляд законопроєкту підтримали 72 сенатори, коли проти проголосували 13.

Тепер у сенаті мають не більше 30 годин на обговорення й голосування щодо документа.

Водночас перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, завдяки якій процес розгляду допомоги міг би затягнутися, але вона була відхилена.

Раніше лідер республіканської партії в сенаті Мітч Макконнелл закликав підтримати пакет з американською допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню та зберегти провідну роль Сполучених Штатів Америки у світі. Про це він заявив у промові перед основним голосуванням за документ у верхній палаті конгресу США, передає Укрінформ.

"Нездатність допомогти Україні зараз у протистоянні російській агресії означатиме заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означатиме більший ризик, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт", – підкреслив Макконнелл.

Лідер республіканців у сенаті також акцентував, що це стане причиною витрат, аби розгорнути американські війська у Європі й збільшити військові потреби для захисту від агресії.

"Нездатність відновити стримування Ірану означатиме заохочення терористів до насильства проти американського персоналу, нашого союзника Ізраїлю та міжнародної торгівлі, яка лежить в основі нашого процвітання", - продовжив Макконнелл, пояснюючи важливість надання допомоги Ізраїлю.

"Сьогодні сенат проходитиме тест, і ми не повинні провалити його", – підкреслив лідер республіканської партії у верхній палаті конгресу.

Раніше The Guardian повідомляв, що голосування щодо пакета американської допомоги, яке мало розпочатися о 21:00 за київським часом, затягується, оскільки в сенаті республіканці не можуть запропонувати поправки.

Видання зазначало, у верхній палаті звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він проголошує свій варіант проєкту закону "з мінімальними скаргами та, можливо, без поправок".

24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.