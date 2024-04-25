Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Деякі човники Білого дому не до кінця впевнені, що Україна зможе перемогти навіть із новим пакетом допомоги, - Politico

Деякі човники Білого дому не до кінця впевнені, що Україна зможе перемогти навіть із новим пакетом допомоги, - Politico

25 квітня, 2024 четвер
08:08
Війна з Росією Білий дім

В адміністрації президента США Джо Байдена деякі чиновники скептично ставляться до того, що нового пакету допомоги вистачить для перемоги України

Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося з трьома офіційними особами, які залишились анонімними. Вони зазначили, що динаміка бойових дій дуже змінилася за останні кілька місяців, зокрема через те, що Україні не вистачало зброї та боєприпасів. Протягом цього періоду Україна намагалася зберегти східні території, хоча РФ також не досягла значних успіхів.

"Найближча мета - зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію", - сказав один із чиновників. 

Чиновники США розуміють, що РФ має перевагу в живій силі та зброї, але й мають сумніви щодо тактики та пріоритетів України.

"Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", - додав чиновник.

Також є сумніви щодо того, чи вистачить нового пакета допомоги для перемоги України, чи це зможе лише тимчасово "відбити вторгнення".

"Це питання", - сказав старший помічник демократичної партії в сенаті.

Зазначається, що конгресмен Білл Кітінг, який зустрівся з Зеленським у Києві цього тижня, повторив занепокоєння, що Україні буде важко просуватися.

"Буде період, коли я не думаю, що будуть якісь серйозні зміни", - сказав Білл Кітінг.

Як відбувалося голосування

Відомо, що клопотання про завершення дебатів щодо проєкту закону лідера демократичної більшості в сенаті Чака Шумера підтримали. Це дозволить ухвалити пакет із допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню, загальні кошти якого становлять $95 млрд, за скороченою процедурою.

Розгляд законопроєкту підтримали 72 сенатори, коли проти проголосували 13.

Тепер у сенаті мають не більше 30 годин на обговорення й голосування щодо документа.

Водночас перед цим сенатор-республіканець Майк Лі вніс поправку, завдяки якій процес розгляду допомоги міг би затягнутися, але вона була відхилена.

Раніше лідер республіканської партії в сенаті Мітч Макконнелл закликав підтримати пакет з американською допомогою для України, Ізраїлю й Тайваню та зберегти провідну роль Сполучених Штатів Америки у світі. Про це він заявив у промові перед основним голосуванням за документ у верхній палаті конгресу США, передає Укрінформ. 

"Нездатність допомогти Україні зараз у протистоянні російській агресії означатиме заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означатиме більший ризик, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт", – підкреслив Макконнелл. 

Лідер республіканців у сенаті також акцентував, що це стане причиною витрат, аби розгорнути американські війська у Європі й збільшити військові потреби для захисту від агресії. 

"Нездатність відновити стримування Ірану означатиме заохочення терористів до насильства проти американського персоналу, нашого союзника Ізраїлю та міжнародної торгівлі, яка лежить в основі нашого процвітання", - продовжив Макконнелл, пояснюючи важливість надання допомоги Ізраїлю. 

"Сьогодні сенат проходитиме тест, і ми не повинні провалити його", – підкреслив лідер республіканської партії у верхній палаті конгресу. 

Раніше The Guardian повідомляв, що голосування щодо пакета американської допомоги, яке мало розпочатися о 21:00 за київським часом, затягується, оскільки в сенаті республіканці не можуть запропонувати поправки. 

Видання зазначало, у верхній палаті звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він проголошує свій варіант проєкту закону "з мінімальними скаргами та, можливо, без поправок".

24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.

Теги:
Світ
Україна
зброя
Джо Байден
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Митрополит Епіфаній і Гундяєв
23 квітня, 2024 вiвторок
У ВСУ прокоментували перше в Україні рішення про законність переходу громади з УПЦ МП до ПЦУ
фейк
24 квітня, 2024 середа
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
Севастополь. Крим
22 квітня, 2024 понедiлок
ЗСУ розпочали перший етап операції з деокупації Криму, - військовий експерт Снєгирьов
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.86
  • EUR
    Купівля 42.11
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
09:23
Путін і Кім Чен Ин
Китай пустив у порт судно, що постачало зброю з КНДР до Росії, - Reuters
09:08
діти, злочини росії
РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ і планує вчити їх "патріотизму" в таборах відпочинку, - Луганська ОВА
09:03
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба для війни в України, - міністр оборони Німеччини
08:43
За 10 років окупації Криму РФ засудила 320 жителів через політичні мотиви, - активісти
08:29
Оновлено
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Настоятеля Святогірської лаври, який зливав позиції ЗСУ, арештували
08:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Ворог стогне від роботи артилерії ЗСУ": Братчук про плацдарм у Кринках
08:14
ракета Х-59
РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
08:05
OPINION
Володимир Цибулько
Інцидент у Good Wine. Татаров — монстр?
07:59
Українські військові проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції, - ЗМІ
07:38
Оновлено
розбита російська техніка
Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:24
Ємен, хусити
Хусити намагались атакувати корабель над Аденською затокою балістичною ракетою: військові США знищили ворожу ціль
06:56
Україна, Португалія
Україна почала перемовини з Португалією про безпекову угоду
06:53
Дмитро Лубінець
РФ заявила про "перші очні переговори" з Україною щодо обміну дітей, Лубінець спростував заяву і уточнив формат
06:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони просунулися біля Кринків: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:42
OPINION
Микола Княжицький
Чи блокуватиме Польща інтеграцію України з ЄС?
06:21
Telegram логотип
"Щоб залишатись у доступі": Дуров попередив про зміни для українських користувачів Telegram
05:59
ракета ATACMS
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
05:36
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Італія підпише угоду з Україною та ЮНЕСКО про відбудову Одеси
05:08
Католицька церква
В Іспанії жертви домагань представників РКЦ отримають компенсацію
04:40
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа X запускає спеціальний TV додаток для відео
04:12
Танкер для доставки СПГ
Німеччина пропонує ввести ембарго на імпорт СПГ з РФ до Євросоюзу
03:44
Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі
03:16
Russia Today
У RT витратили рекордні 27,5 млрд рублів на пропаганду і суттєво збільшують штат
02:48
TikTok
 Байден підписав закон, який може змусити материнську компанію продати TikTok у США
02:20
КПП "Рафах"
Ізраїль готовий почати штурм Рафаха. США стурбовані гуманітарними наслідками, — Reuters
01:52
куріння
У Турині ввели обмеження на куріння у людних місцях на вулиці
01:24
Придністров'я
Молдова зупинила експорт у РФ товарів на ВПК із заводів Придністров'я, - ЗМІ
01:04
Оновлено
ID-картка, паспорт
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
00:56
Еммануель Макрон
 Макрон не підтримує переобрання фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, - Bloomberg
00:28
польща україна , біженці
Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних, - міністр Косіняк-Камиш
00:26
криптовалюта
Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки
2024, середа
24 квітня
23:48
Олег Верняєв
Олег Верняєв здобув срібло в багатоборстві чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
23:29
Оновлено
HIMARS з ATACMS
У Білому домі впевнені, що Україна виконуватиме зобов’язання щодо ATACMS
23:14
Євгенія Гуцул
У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії
23:11
комендантська година, Великдень
Комендантську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть
22:44
Дмитро Пєсков
"У Херсоні ЗСУ поводяться, як загарбники, а не як захисники": російські фейки та маніпуляцій за 24 квітня
22:33
Ексклюзив
Паспортний сервіс
"Точно не змусить чоловіків повертатися": політолог Розумний про заборону видачі документів українцям за кордоном
22:28
зруйнована телевежа Харків
У Харкові відновили телемовлення після удару РФ по телевежі 22 квітня
22:26
Оновлено
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
РосЗМІ повідомили, що Шойгу відсторонив з посади свого заступника, заарештованого начебто через хабарництво
21:57
У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV