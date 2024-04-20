"Мир через силу". Як у Конгресі США ухвалили допомогу Україні та що включає найбільший пакет для Києва

Про що йдеться у тексті:

Рішення довжиною у пів року, або Як у США гальмували допомогу Україні?

Замість одного – чотири проєкти. Компроміс Джонсона та як змінилася риторика спікера

Допомога на понад 60 мільярдів. Що передбачає проєкт Джонсона для України

"Це історичний момент". Як Палата представників голосувала за допомогу Україні

За два роки повномасштабної війни Сполучені Штати надали Україні понад 113 мільярдів доларів військової допомоги. Але з тогорічної осені цей процес трохи приспаний, оскільки американський Конгрес ось уже пів року як ухвалює новий пакет допомоги, запланований для Києва на 2024 рік. Розуміємо, як така млявість з боку союзників впливає на можливості українських воїнів на полі бою, в цьому контексті президент Володимир Зеленський тижнями раніше заявив, що без підтримки Америки Україна програє цю війну, а Путін не зупиниться і піде далі.

Важко сказати, що саме вплинуло на конгресменів зараз, можливо, ретроградний Меркурій, (а) проте новий пакет допомоги для Києва нарешті пройшов голосування, тож невдовзі українська армія отримає потрібне озброєння. Ми ж пригадаємо, чому так довго американці не могли прийняти рішення, як неочікувано змінилася риторика спікера Палати представників Майка Джонсона та що відбувалося 20 квітня у Конгресі США.

Рішення довжиною у пів року, або Як у США гальмували допомогу Україні?

За тиждень до Різдва торік ми писали, як Конгрес Сполучених Штатів ось уже два місяці не міг ухвалити об'єднаний пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Тоді республіканці та демократи не могли досягти консенсусу. Конгресмени збиралися на канікули, а українці все ж чекали різдвяного дива. Цього, як бачимо, не сталося.

У Сенаті США справи стосовно надання допомоги Україні рухаються дещо простіше, натомість у Палаті представників ситуація складна, часом здавалася навіть критичною. Так звана політична війна між Республіканською та Демократичною партіями затягнулася. Спотикнулися представники двох сил на питанні національної безпеки та захисту кордону з Мексикою. На цьому республіканці максимально наполягали, заявляючи, що внутрішні справи держави значно важливіші, аніж фінансування чужих воєн.

У лютому сенатори ухвалили за двопартійної підтримки проєкт закону про об'єднаний пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, розміром 95 мільярдів доларів. Цей документ, до речі, можна назвати скороченою версією першочергового проєкту Сенату, що був представлений 4 лютого – викинули звідти хіба всі положення, що стосувалися кордону з Мексикою. Далі традиційно проголосований Сенатом документ мала б затвердити Палата представників, але її спікер Джонсон ніяк не виносив його на голосування.

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У Конгресі на тлі затягування процесу виділення допомоги Україні почали обговорювати можливість спеціальної процедури в обхід спікера, щоб прискорити ухвалення пакета. Лідер Палати представників республіканець Майкл Джонсон тоді казав, що питання України він не поставить на голосування раніше, ніж конгресмени домовляться про бюджет, очікувалося це після 22 березня. Дехто з республіканців підтримував позицію Джонсона, а дехто як-от республіканець Браян Фіцпатрік зареєстрував петицію, яка б дозволила обійти повноваження спікера Конгресу, й розраховував на підтримку демократів.

Президент США Джо Байден 1 березня також вкотре закликав конгресменів чимшвидше ухвалити допомогу Україні. "Нам потрібен безпековий законопроєкт про національну безпеку зараз. Законопроєкт включає фінансування України, щоб ми могли втримати Путіна від натиску та просування в Україні", – підкреслив лідер Америки.

Тоді ж колишній посол США в Росії, політолог Майкл Макфол заявив, що якщо республіканці продовжать надалі блокувати голосування за допомогу Україні, то імпульс у війні Росії проти України буде на боці Путіна, а затримка із голосуванням за законопроєкт зробить спікера Джонсона відповідальним за успіхи росіян на полі бою. Він закликав Майка Джонсона винести законопроєкт на голосування, попри загрозу для його політичної кар'єри.

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Напередодні великодніх канікул вкінці березня спікер Палати представників республіканець Майкл Джонсон пообіцяв, що винесе питання про допомогу на голосування відразу після повернення Конгресу до роботи з 9 квітня. Разом з тим, як йшлося у статті WSJ , тоді він сказав, що розглядає можливість розділити фінансування Україні та Ізраїлю, що, своєю чергою, могло б максимізувати голоси демократів за Україну – тут нагадаємо, що для нашої держави припадає дві третини від загального пакета, а це понад 60 мільярдів доларів.

Джонсон також озвучив кілька пропозицій, що могли б зібрати додаткові голоси. Зокрема, це перетворення частини допомоги Україні на кредит, конфіскація російських активів для фінансування відновлення України, скасування мораторію адміністрації Байдена на нові проєкти з експорту скрапленого природного газу. Але деталей було не густо, а частина республіканців, що дотичні до обговорення пакета, взагалі запевняла, що не бачила остаточного тексту.

Видання припускало, що навіть якщо Джонсону вдасться домогтися певних змін у політиці, вони навряд чи вирішать незгоду. У вересні торік понад половина республіканців Палати представників офіційно виступили проти допомоги Україні. А опитування, не так давно проведені, показували, що все більше виборців Республіканської партії вважають, що США надто багато роблять для України.

Інше видання Axios писало, що демократи обурені планом Майка Джонсона щодо надання допомоги Україні, зокрема говорилося про закон РЕПО, який деякі представники Демократичної партії підтримують. Документ спрямований на конфіскацію заморожених російських активів у США, а спікер заявив, що ці активи можуть бути використані для фінансування допомоги Україні. Звучало припущення, що жодна з ідей Джонсона не має суттєвої підтримки з боку демократів.

Замість одного – чотири проєкти. Компроміс Джонсона та як змінилася риторика спікера

9 квітня Конгрес США повернувся до роботи. Напередодні в одному з сюжетів каналу CNN президент Володимир Зеленський заявив, що Україна програє війну, якщо американські конгресмени не схвалять військову допомогу для протистояння агресорці РФ. Й далі констатував, що у такому разі Росія нападе на інші держави.

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З відновленням роботи Палати представників у Сенаті висловили очікування, що допомогу Києву таки вдасться ухвалити упродовж кількох наступних тижнів. Сенатор Джоні Ернст вважав, що законопроєкт з грошима для України винесуть на голосування Палати, але з правками.

У перший тиждень суттєвих змін не відбулося, але масований удар Ірану по Ізраїлю в ніч на 14 квітня додав певної активності. Республіканець у Конгресі Майк Тернер висловив очікування, що упродовж 15-19 квітня допомогу Україні та Ізраїлю таки приймуть.

"Всі розуміють, що це критичний момент, коли РФ починає завойовувати позиції, Україні починає втрачати здатність захищати себе. Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання у Палаті представників на цьому тижні", – сказав він у коментарі NBC News.

До слова, він також заявляв, що російська пропаганда потрапила до Сполучених Штатів і заразила значну частину його партії. Подібне припущення раніше також висловлювала демократка Ненсі Пелосі, колишня спікерка Палати представників.

У понеділок, 15 квітня ABC News повідомляло, що за словами лідера більшості у Сенаті США, демократа Чака Шумера, президент Джо Байден та лідери Конгресу досягли згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Тож "цього тижня може вдасться щось зробити для допомоги обом країнам". Шумер зазначив, що найшвидший спосіб допомоги – це виставити на голосування додатковий закон про нацбезпеку, який Сенат схвалив ще у лютому.

Але спікер Палати Джонсон заявив, що винесе на голосування не ухвалений Сенатом документ, а чотири окремі законопроєкти – про допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню, а також про пріоритети національної безпеки, що включає заборону Tik-Tok та положення, що дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Спершу Білий дім виступив проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Там заявляли, що не голосуватимуть за такий документ. Та згодом лідер демократів у Сенаті Шумер сказав, що розгляне пропозицію Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами. Невдовзі намір розглянути ці проєкти законів висловила й Адміністрація Байдена.

Єдине, усі чекали на деталі текстів, які мав оприлюднити Майк Джонсон. Побачити їх сподівалися ще 16 квітня, та сталося зі зміщенням на два дні, 18 квітня.

Поміж тим 17 квітня у комітеті розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо ситуації в Україні закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву. Як повідомив згодом сам Джонсон, голосування за пакет заплановано на суботу 20 квітня.

Після оприлюднення текстів законопроєктів спікер Майкл Джонсон заявив, що допомога Україні є критично важливою й що Путін продовжить йти по Європі, якщо його не зупинити.

"Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично необхідним. Ми не можемо гратись з цим у політику", – наголосив спікер Палати представників і додав: "Я вірю даним розвідки й тому, що Іран та Росія стали новою віссю зла. Краще відправити в Україну патрони, ніж американських солдатів".

Неочікувано позитивно змінилася риторика Джонсона. Імовірно, це прямо пов'язано з пом'якшенням риторики головного республіканця Дональда Трампа, з яким наприкінці минулого тижня зустрічався Джонсон. Тоді за результатами спільної пресконференції Трампа та Джонсона The Hill писало, що експрезидент схоже таки дав добро на виділення військової та фінансової допомоги Україні, але єдина умова – у формі кредиту.

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Крім того, видання заявляло, що демократи з Палати представників та Сенату переважно готові поступитися Трампу та "віддати йому перемогу", якщо це негайно розблокує допомогу Україні. Також колишній президент підтримав Джонсона як спікера та закликав Марджорі Грін зупинитися з ідеєю зняти Джонсона з посади. Виходить, тоді Трамп наділив Джонсона так званим імунітетом, аби той не боявся виставляти на голосування проєкт допомоги Україні.

Нагадаємо, "трампістка" Марджорі у березні ініціювала петицію про відставку Джонсона з посади спікера Палати представників. А нещодавно вона заявила, що спікер Джонсон планує тиснути на членів Конгресу, аби ухвалити законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Після оприлюднення проєктів закону про допомогу інший республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги Україні, приєднався до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін щодо відставки спікера Палати представників Майка Джонсона з посади. Тоді як ще один "трампіст" Метт Ґетц сказав, що його колеги "здалися" і допомогу Україні таки буде схвалено цього тижня. Хоча він "так боровся". Фактично проти допомоги Україні виступають не усі республіканці, а група затятих консерваторів та протрампівських представників MAGA, які намагаються отримати максимальний вплив на всю Республіканську партію в її нинішній конфігурації.

Також повідомлялося, що Джонсон відмовив представникам республіканської групи "Кокус Свободи" у внесенні їхніх поправок до проєкту допомоги, які стосуються кордону з Мексикою. Та що цікаво, навіть після того крайні MAGA не доєдналися до Грін та Мессі, які проштовхують відставку спікера. Імовірно, "імунітет" від Трампа таки працює.

Разом з тим, відомо, що Джонсон також провів перемовини з демократами, щоб гарантувати ⅔ голосів для спрощення процедури прийняття проєктів та гарантії захисту від демократів у разі голосування за своє зняття. Хоча голосування за це не відбулося.

На заяви про відставку Джонсона через фінансування України сам спікер запевнив, що нікуди іти не збирається: "Нам потрібні жорсткі руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу", – заявив лідер республіканців Палати представників.

Допомога на понад 60 мільярдів. Що передбачає проєкт Джонсона для України

Отож, 18 квітня Палата представників оприлюднила тексти додаткових законопроєктів про допомогу партнерам. Український документ передбачає 60,84 мільярда доларів. З них майже 28 мільярдів доларів передбачено на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні. Зокрема, близько 13,8 мільярда доларів до 30 вересня 2025 року скеровуються на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Ще 14,8 мільярда доларів мають іти на заміну й ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців. Додатково проєкт Джонсона закладає 1,6 мільярда доларів за програмою Foreign Military Financing, що передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників.

У проєкті закону є положення про те, що адміністрація президента США має якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".

Також 7,8 мільярда доларів передбачено на передачу озброєння Україні із запасів армії США по програмі PDA. Україна отримає озброєння на 27,1 мільярда доларів, з яких 11,7 мільярда доларів – із запасів Пентагону та 15,4 мільярда доларів – те, що виготовлено оборонно-промисловими комплексами.

Пряма фінансова допомога закладена у розмірі 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів – вони не можуть бути використані для відшкодування пенсій. Вся економічна допомога, надана Україні, повинна бути погашена Україною на умовах, встановлених президентом. Угода про погашення е може включати анулювання будь-яких або всіх сум боргу, окрім визначених у положеннях.

Водночас після листопада 2025 року американський президент зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Допомога передбачена у вигляді позики, а для покриття заборгованості передбачена конфіскація російських активів.

Зазначимо, що законопроєкт Майкла Джонсона містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності. Так, упродовж 30 днів після ухвалення адміністрація має надати Конгресу звіт про всю зброю та пов'язане фінансування, яку США надали Україні з 24 лютого 2022 року. А протягом 60 днів – звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї.

Крім того, упродовж 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена стратегію підтримки України, яка повинна бути багаторічною та містити перелік конкретних цілей, які адміністрація прагне досягти.

Напередодні голосування за законопроєкти в адміністрації президента США заявили, що у разі підтримання документів про допомогу Україні та Ізраїлю Конгресом Байден підпише їх.

"Я негайно підпишу це, щоб надіслати світові повідомлення: "ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", – заявив Джо Байден.

"Це історичний момент". Як Палата представників голосувала за допомогу Україні

У п'ятницю, 19 квітня, у Конгресі США відбулося перше процедурне голосування. Палата представників віддала 316 голосів "за" включення у порядок денний чотирьох законопроєктів, в тому числі допомога для України. До речі, тут отримали навіть більше, ніж потрібно, межа у голосуванні 218+ голосів. Проти виступили 39 демократів та 55 республіканців.

Основне голосування відбувалося 20 квітня. Тут правила вимагають ⅔ голосів або 290+ голосів у Палаті представників. Після того законопроєкти по Україні, Ізраїлю та Тайваню об'єднують в один та направляють у Сенат, який теж має підтримати документи. Імовірно, це відбудеться у вівторок 23 квітня за спецпроцедурою. Фінально ухвалені законопроєкти підписує Байден.

Палата розпочала працювати о 9-й ранку. Упродовж кількох годин представники Республіканської та Демократичної партій вели дискусії та обговорювали законопроєкти, за які мають проголосувати. Вони також виступили зі своїми правками до пропонованих спікером Джонсоном документах. Тут зазначимо, що напередодні "трампістка" Марджорі Тейлор Грін видала понад 20 правок, де було і про те, що кожен конгресмен, який підтримає допомогу Україні, має вступити до лав ЗСУ, Україна не може витрачати виділені гроші доти, поки не проведе вибори, не закриє всі біолабораторії та не відзвітує США про їх роботу.

У результаті стосовно пакета для України республіканці винесли чотири правки. Конгресвумен, до речі, уродженка України Вікторія Спарц пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, що зокрема пов'язані з програмою PDA, що дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Та ж Марджорі Тейлор Грін, крім всього іншого, пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".

Ще одна членкиня Палати представників Кет Каммак пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

А конгресмен-республіканець Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій.

Проте всі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені у Палаті представників.

Як зауважив "Голос Америки", у дебатах та обговореннях у Палаті представників за допомогу Україні є декілька основних моментів. Перше те, що конгресмени дуже часто у своїх виступах посилалися на те, що вони їздили в Україну, що бачили на власні очі. Другий меседж – мир через силу, такий собі рефрен всього засідання, яке важливе для історії не тільки України, а й визначає майбутнє Америки. Третій момент – це те, що конгресмени зверталися не лише до своїх колег, але й до своїх виборців.

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол подякував спікеру Джонсону, який "перебуває під величезним тиском, він хоче бути на правильному боці історії" і додав, що "сьогодні цим голосуванням він поставив інтереси нації вище за свої".

"Президент Рейган навчав нас, що мир досягається силою, і саме про це йдеться в цьому законопроєкті, а саме – про забезпечення стримування. Наше покоління не знає іншої такої війни, як покоління мого батька. І тому я назвав цей законопроєкт Акт про мир через силу у 21 столітті. Подумайте про це. Іран створює безпілотники та ракети, які купує Росія, щоб вбивати українців. І, як ми бачили минулої суботи, Іран також виробляє ці безпілотники за підтримки Росії, щоб вбивати ізраїльтян. Це треба припинити", – висловився конгресмен Маккол.

Конгресмен від демократів Джеррі Коннолі закликав колег "пройти це випробування" та надалі стояти на боці України.

"Дехто каже, що спочатку треба розібратися з проблемою на нашому кордоні. Але українсько-російський кордон – це також наш кордон. Це межа між розпусним самодержавством і волелюбними людьми, які прагнуть нашого демократичного способу життя. Чи зацікавлені ми в такому результаті? Так. Беззаперечно, так", – заявив представник Палати представників.

Загалом від багатьох конгресменів звучало, що це голосування про допомогу Україні є справді історичним. Палата представників підтримала усі чотири законопроєкти, які далі об'єднають в один і його має ухвалити Сенат. За допомогу Україні "за" проголосували 311 членів американського Конгресу, 112 – проти.

Доволі красномовний момент був у залі Конгресу, коли ще до оголошення результатів низка американських законодавців вийшли до трибуни з прапорами України у руках, на що спікер Майкл Джонсон зауважив, що конгресмени не можуть порушувати правила регламенту та перебувати в Палаті з прапорами іноземних країн. До речі, востаннє Палата представників схвалювала допомогу Україні у 2023 році.

Фото: Getty Images

Після голосування у Палаті Представників президент Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити допомогу Україні, щоб забезпечити постачання зброї в найкоротші терміни. А у Пентагоні раніше заявили, що як тільки Конгрес прийме позитивне рішення, там готові практично менше ніж за тиждень надати перший транш допомоги Києву.