Встигнути до Різдва? Чому у США не можуть домовитись про допомогу Україні та в чому небезпека

Невдовзі Конгрес США піде на різдвяні канікули, а критично необхідну військову допомогу Україні на 2024-й досі не ухвалили. Чи зможуть домовитися демократи та республіканці та в чому небезпека для Києва – пояснює "Еспресо".

Про що у тексті:

Політичний футбол американців або Чому Україні не дають грошей

Мексика та фактор Ізраїлю. Що відомо про найбільший пакет допомоги Вашингтона Києву

"Цю битву я не програв". Про що говорив Зеленський у Вашингтоні

"Я готовий до компромісу з Конгресом". Вибори у США та рішення Байдена про гроші для України

Політичний футбол американців або Чому Україні не дають грошей

Тиждень тому усі чекали, що у Вашингтоні нарешті домовляться. Але в ніч на 6 грудня конгресмени США провалили процедурне голосування, яким мали б дати старт роботі над законодавством про виділення екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд доларів призначались Києву, досі залишається підвішеним у повітрі. А все через розбіжності між демократами та республіканцями навколо питання захисту американського південного кордону та будівництва стіни на межі з Мексикою, яке теж є частиною цього пакета законопроєктів.

Фото: reuters

Політичні торги тривають. Республіканська партія наполягає на жорсткішій політиці щодо мігрантів, які намагаються потрапити до США через кордон з Мексикою. Задля посилення безпеки на південному держрубежі конгресмени-республіканці вимагають впровадження заходів, які перешкоджали б незаконній міграції, а також стосовно тих, хто прибув до Америки й не подається на надання притулку. Такі вимоги навіть порушують гуманітарні зобов'язання США. Водночас демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої, а підхід республіканців називають надто радикальним.

Зазначимо, що через глухий кут у переговорах за цей законопроєкт лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер запропонував провести процедурне голосування за поправку до законопроєкту – згідно з нею, конгресмени могли б самостійно розробити зміни щодо питання міграції згодом, якби погодилися перейти до голосування за пакет. Однак потрібних 60 голосів так і не зібрали.

10 грудня сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі заявив, що Білий дім активізує свою взаємодію із законодавцями США. Як пише Reuters, у Вашингтоні намагаються укласти двопартійну угоду, яка б передбачала військову допомогу Україні та Ізраїлю, одночасно посилюючи охорону американського кордону. Ну а поки менш ніж за тиждень до того як Конгрес США піде на різдвяні канікули, двопартійна група сенаторів не досягла компромісу. Мерфі вважає, що вимоги республіканців – необґрунтовані, і вони грають в ігри з безпекою світу, пов'язуючи військову допомогу з заходами безпеки кордонів США.

Кріс Мерфі, фото: gettyimages

До речі, разом з республіканцями проти законопроєкту виступив сенатор Берні Сандерс, який зазвичай голосує разом з демократами, однак тут висловив занепокоєння щодо фінансування "поточної нелюдської військової стратегії" Ізраїлю проти палестинців у Секторі Гази.

Мексика та фактор Ізраїлю. Що відомо про найбільший пакет допомоги Вашингтона Києву

Про те, що президент Джо Байден має намір передати Конгресу об'єднаний пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю, який також включає допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі Тайвань, у розмірі 106 мільярдів доларів стало відомо 18 жовтня. Комплекс додаткового фінансування має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Наприкінці жовтня новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю варто розглядати окремо, а не цілісним пакетом. Згодом, 2 листопада він повідомив, що Вашингтон об'єднає допомогу Києву та захист кордону з Мексикою. Далі Палата представників підтримала допомогу Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів без згадки про Україну. Потім повідомлялося, що Байден ветує цей бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів для України. А 7 листопада пропонований республіканцями документ заблокували демократи у Сенаті.

спікер Палати представників США Майк Джонсон, фото: gettyimages

Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, про що писала у жовтні Wall Street Journal.

16 листопада Сенат ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Його підтримали 87 представників, 11 були проти. Тож лідер США підписав документ про фінансування роботи уряду, без включення додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Як бачимо, республіканці підтримують допомогу Ізраїлю, але не Україні. Але не варто американських законодавців чи громадян звинувачувати у більшій підтримці Тель-Авіва, ніж Києва. Навпаки – треба допомагати США проводити аналогії в обох війнах, йдеться у статті Forbes. Після нападу ХАМАС на Ізраїль у висловлюваннях американських політиків та адміністрації Байдена дедалі частіше лунає теза про те, що характер війн Росії проти України та ХАМАС проти Ізраїлю схожий. При тому українській владі та експертам варто розуміти, що допомога Сполучених Штатів Ізраїлю має більш тривалу історію та вже сформувалася певна інституційна пам'ять про те, що Ізраїлю треба допомагати.

Для американців допомога Україні – лише одне з питань зовнішньої політики. Республіканці хочуть упевнитись, що виділені кошти йдуть за призначенням, а також прагнуть почути кінцеву мету цієї допомоги. Конгресмени від Республіканської партії вимагають більшої підзвітності, прозорості й чітких термінів подальшої підтримки Києва. Простіше кажучи, якої саме зброї, в яких кількостях і на яку суму потребує Україна для здійснення тієї чи іншої контрнаступальної операції. Звісно, поєднання коштів збільшувало шанси на швидке ухвалення цього законопроєкту, але стверджувати, що окреме голосування для двох держав залишає Україну без допомоги – теж перебільшення.

Відомо, що 6 грудня українська делегація у США зустрічалася зі спікером Палати представників, республіканцем Майклом Джонсоном, де обговорила пакет підтримки України. Виступати перед Сенатом мав президент Володимир Зеленський, але виступ скасували через суперечки між республіканцями та демократами щодо грошей на захист кордону з Мексикою.

Того ж дня президент Байден під час звернення наголосив, що Конгрес мусить ухвалити пакет додаткового фінансування для України ще до того як конгресмени розійдуться на свята у середині грудня.

Після блокування законопроєкту міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Америка буде відповідальна за поразку України, якщо Конгрес не схвалить останній запит адміністрації президента Байдена на багатомільярдне фінансування для Києва, повідомляв Reuters. Оскільки кошти, зокрема для загальнодержавної бюджетної підтримки України, є передумовою для того, щоб Київ отримував підтримку Міжнародного валютного фонду.

"Цю битву я не програв". Про що говорив Зеленський у Вашингтоні

Цього тижня, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Сполучених Штатів. Там він виступив у Національному університеті оборони США, говорив перед Сенатом та зустрівся зі спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, провів розмову з президентом Джо Байденом.

Фото: reuters

Фокус візиту Зеленського та його зустрічей з американцями – забезпечити єдність США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору, а також зміцненні міжнародного порядку. Ключове, про що говорив український лідер – продовження оборонної співпраці України та США та координація зусиль двох держав у 2024 році.

Перед початком візиту до США в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ Зеленський, відповідаючи на питання, чи засмучений він тим, що Америка може надавати Україні менше допомоги, сказав:

"Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі".

Після зустрічі Зеленського зі спікером Палати представників Джонсоном повідомлялося, що останній своєї думки не змінив. У розмові з журналістами він заявив, що провів хорошу розмову з президентом України, під час якої повторив, що "ми підтримуємо його і виступаємо проти жорстокого вторгнення Путіна". Разом з тим Джонсон розкритикував адміністрацію Джо Байдена через відсутність "чіткої стратегії, яка дозволить Україні перемогти".

зустріч Зеленського зі спікером Палати представників Джонсоном, reuters

"Нам потрібна конкретика про те, що ми робимо в Україні, як ми стежимо за використанням дорогоцінних грошей американських платників податків, і трансформаційну зміну на кордоні. Досі в нас нічого з цього немає", – стверджує Джонсон.

Тоді як лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер після виступу Зеленського перед сенаторами заявив, що перемога Путіна в Україні буде повним геополітичним провалом США.

"Ми не можемо цього допустити. Навіть деякі республіканці згодні з тим, що ми виграємо цю війну", – зазначив політик.

На думку лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, Конгрес, швидше за все, відкладе розгляд фінансування України до наступного року. Попри такі заяви, лідер США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським вкотре наголосив, що конгресмени повинні прийняти додаткове фінансування для України, перш ніж вони підуть на святкові канікули і зроблять найбільший різдвяний подарунок Путіну, який можуть зробити.

"Ми повинні довести, що Путін не правий. Мене шокує, що ми говоримо про це знову, але ми маємо розуміти, що Росія святкує, коли республіканці блокують допомогу Україні. Якщо вас відзначає російська пропаганда, то потрібно подумати ще раз про те, що ви робите. Історія нас судитиме за те, як ми боронили свободу", – заявив на спільній пресконференції глава Сполучених Штатів.

Американський колега також запевнив, що хоче, аби Україна перемогла у війні та захистила свій суверенітет, й сказав Зеленському, що не хоче, аби той втрачав надію. Коли ж журналісти запитали українського президента, чи зможе він перемогти Росію без додаткової допомоги США, Зеленський не відповів, лише знизав плечима.

"Я готовий до компромісу з Конгресом". Вибори у США та рішення Байдена про гроші для України

Передвиборчий сезон у США вже почався. І чим ближче час виборів, тим більше труднощів матиме Київ з подальшою підтримкою американців. Так, позиція стосовно України головного кандидата від демократів, чинного глави держави Джо Байдена зрозуміла. А от як зміниться ситуація, якщо президентське крісло знову займе Дональд Трамп, який наразі лідирує серед висуванців у кандидати від республіканців, – на думку експертів невідомо, пише Голос Америки.

Так, Трамп стверджує, що у разі перемоги на президентських виборах врегулює війну РФ проти України ще до своєї інавгурації. Проте міжнародні оглядачі вважають, що його імовірна політика щодо України послабить підтримку США. Хоча поки робити висновки стосовно того, яким буде вектор експрезидента США, зарано.

Фото: reuters

На думку експерта Люка Кофі, Трамп робить суперечливі заяви, але його позиція до кінця не зрозуміла, і вірити, що він зможе завершити війну в Україні в односторонньому порядку – наївно. Видання також цитує колишнього посла США в Україні Джона Гербста, який висловлює сподівання, що у колі експертів, які оточують колишнього президента, є люди, які добре розуміються на зовнішній політиці.

"Вони розуміють, що Путін – це небезпека, що нам потрібно підтримувати Україну. Очікується, що ці люди отримають керівні посади в адміністрації Трампа", – зауважує експосол, і додає, що аби питання України не стало проблемою під час президентських виборів у США, Конгрес заздалегідь має проголосувати за великий пакет допомоги, який покриє витрати на наступний рік.

Після візиту Зеленського видання Bloomberg писало, що український глава звернувся до американських законодавців з проханням схвалити виділення 61 мільярда доларів допомоги, але залишив Вашингтон без чітких зобов'язань щодо подальшої підтримки з боку союзників. Там відзначили, що прихильники президента США заявили про сподівання на компроміс після святкових канікул, що дозволить виділити допомогу на наступний рік, але колись широка політична підтримка як у США, так і в Європі розхитується.

На спільній пресконференції президентів США та України опівночі за Києвом 13 грудня Байден заявив, що не відмовиться від допомоги Україні, оскільки вона є важливою для всього світу. Він наголосив, що у Конгресі є двопартійна підтримка Києва, тому сам готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, адже саме так працює демократія.

"Я готовий до цього. Тримати в заручниках допомогу Україні – це не правильно", – сказав Байден, і додав, що американський народ буде пишатися цією підтримкою. Без додаткових асигнувань українці не отримають можливості реагувати на виклики.

Фото: reuters

Якщо демократи підпишуть угоду з республіканцями, включивши у законопроєкт вимогу про захист кордону – це стане фактично прямим ударом по лівому крилу Демократичної партії та його прихильниках, повідомляли раніше ЗМІ. Відтак, це означає, що у тих штатах, які вагаються, й по суті визначать результат президентських виборів, відбудеться відтік голосів від демократів та посиляться прихильники республіканців. Якщо піти до політичних рейтингів, які свідчать про фактичну рівність (49% проти 51%), такий крок стане політичним самогубством. Після підписання закону про кордон демократичний президент виграти вибори шансів не матиме. Тому для Джо Байдена залишається вибір невеликий: стояти на своєму до кінця або вже зараз поховати всю виборчу кампанію. Здається, вже зрозуміло, який варіант він обрав.

Так, більшість американців підтримують надання військової допомоги Україні. Але цей відсоток вищий серед прихильників демократів, аніж республіканців. Прихильники останніх усе більше порушують питання щодо об'ємів наданої допомоги. Зрештою, втрачати республіканцям нічого – невдоволення американських громадян адміністрацією Байдена зростає як щодо її діяльності у внутрішній політиці, так і у зовнішній. Згідно з недавніми опитуваннями, пише BBC, дві третини виборців вважають, що Америка рухається у неправильному напрямку, 62% вважають ситуацію в економіці поганою, більшість невдоволена навіть реакцією на війну Ізраїлю з ХАМАС.

Щодо України, то більшість республіканських виборців вважають, що Київ і так отримує забагато допомоги. Ще більше – 84% – дотримуються думки, що для допомоги України має бути визначений чіткий строк, і вона не може бути вічною. До речі, так само вважає і більшість незалежних виборців, за голоси яких здебільшого боротимуться кандидати на президентських виборах 2024 року. Тому республіканці анітрохи не йдуть проти інтересів своїх виборців.

