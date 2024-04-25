Росіяни втратили спокій у Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ
Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ключем до визволення Криму є наявність ракетного озброєння, яке систематично руйнуватиме військові об'єкти РФ на території Криму
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ключ до визволення Криму - це наявність ракетного озброєння, яке буде систематично та методично руйнувати всі ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Об'єкти військової й логістичної інфраструктури, об'єкти енергетичного комплексу, які Росія побудувала в різних куточках Криму", - зауважив Селезньов.
За словами військового експерта, усі військові об'єкти в Криму є законними цілями ЗСУ тому, що працюють в рамках посилення бойових можливостей російського окупаційного контингенту.
"Росіяни втратили спокій у Криму. Тому що Крим постійно перебуває в зоні бойової уваги наших ракетників, пілотів бомбардувальної авіації й операторів дронів", - сказав Селезньов.
- 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
- 12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн, який став першим пакетом озброєнь від Сполучених Штатів Америки у 2024 році.
- Сполучені Штати Америки в межах березневого пакета військової допомоги на $300 млн таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS, які Київ застосовував уже двічі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе