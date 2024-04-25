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Росіяни втратили спокій у Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ

25 квітня, 2024 четвер
11:37
Війна з Росією

Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ключем до визволення Криму є наявність ракетного озброєння, яке систематично руйнуватиме військові об'єкти РФ на території Криму

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ключ до визволення Криму - це наявність ракетного озброєння, яке буде систематично та методично руйнувати всі ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Об'єкти військової й логістичної інфраструктури, об'єкти енергетичного комплексу, які Росія побудувала в різних куточках Криму", - зауважив Селезньов.

За словами військового експерта, усі військові об'єкти в Криму є законними цілями ЗСУ тому, що працюють в рамках посилення бойових можливостей російського окупаційного контингенту.

"Росіяни втратили спокій у Криму. Тому що Крим постійно перебуває в зоні бойової уваги наших ракетників, пілотів бомбардувальної авіації й операторів дронів", - сказав Селезньов. 

  • 24 квітня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
  • 12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн, який став першим пакетом озброєнь від Сполучених Штатів Америки у 2024 році.
  • Сполучені Штати Америки в межах березневого пакета військової допомоги на $300 млн таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS, які Київ застосовував уже двічі.
Теги:
Новини
Крим
зброя
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
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