Росіяни втратили спокій у Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ключ до визволення Криму - це наявність ракетного озброєння, яке буде систематично та методично руйнувати всі ворожі військові об'єкти на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Об'єкти військової й логістичної інфраструктури, об'єкти енергетичного комплексу, які Росія побудувала в різних куточках Криму", - зауважив Селезньов.

За словами військового експерта, усі військові об'єкти в Криму є законними цілями ЗСУ тому, що працюють в рамках посилення бойових можливостей російського окупаційного контингенту.

"Росіяни втратили спокій у Криму. Тому що Крим постійно перебуває в зоні бойової уваги наших ракетників, пілотів бомбардувальної авіації й операторів дронів", - сказав Селезньов.