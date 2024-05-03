"Розумію, у країні війна, але і про футболістів треба думати": гравець "Шахтаря" поскаржився на спеку у Києві

Про це повідомляє Sport Arena.

Валерій Бондар прокоментував перемогу "Шахтаря" над "Чорноморцем" (4:1) і відзначив, що грати у спеку було дуже важко.

"У Києві дуже спекотна погода та розпочинати гру о 13.00 не зовсім правильно. Я розумію, що у нас у країні війна і не завжди легко. Однак і про футболістів треба думати. За такого сонця важко грати", – сказав Бондар.

У цьому сезоні центральний захисник відіграв 25 матчів, але результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює Бондаря у 5 млн євро.