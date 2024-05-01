Хет-трик Марлона приніс "Шахтарю" перемогу над "Чорноморцем" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Шахтаря" над "Чорноморцем" з рахунком 4:1. Хет-трик у ворота одеситів оформив Марлон Гомес - це дебютні голи бразильського півзахисника за донецький клуб.

Ще один м'яч за "Шахтар" забив Мар'ян Швед, а за "Чорноморець" відзначився Зігі Бадібанга.

У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" збільшив відрив від "Динамо" до 7 очок, проте у киян наразі один матч у запасі. До закінчення УПЛ залишилось 4 тури.

"Чорноморець" перебуває на десятій позиції з 29 балами. Відрив одеситів від зони стикових матчів - 7 очок.

УПЛ

12-й тур (перенесений матч)

1 травня

"Чорноморець" - "Шахтар" 1:4

Голи: Бадібанга, 12 - Марлон Гомес, 3, 16, 41, Швед, 65