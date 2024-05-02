Найбільше – на YouTube: в Україні зафіксували домінування державної мови в соцмережах
У 2023 році суттєво зросла кількість дописів українською мовою у найбільш популярних соціальних мережах: Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube і TikTok
Про це йдеться у річному звіті мовного омбудсмена.
Соціологи вивчали більше мільйона публікацій у популярних соцмережах, зокрема й заборонених в Україні ("Однокласники" й "ВКонтакте"). Під час дослідження до уваги брали місце проживання користувачів – його визначали за інформацією у профілі. Враховували зокрема й тимчасово окуповані території.
"Найбільш показовими виявилися зміни у співвідношенні використання української та російської мов у різних соціальних мережах, що відбулися з жовтня 2020-го по жовтень 2023 року. Українська мова стала помітно домінувати майже в усіх найпопулярніших соціальних мережах", – розповідає омбудсмен.
Так, соціологи виявили, що станом на жовтень 2023 року в Instagram абсолютна більшість публікацій – понад 90% – були написані українською мовою.
Трохи менше (75-80%) дописів українською мовою мають Facebook та Х (Twitter). Для порівняння, три роки тому частка дописів українською була значно меншою – 15-25%.
Також зазначається, що вдвічі більше українського контенту стало у TikTok.
Однак беззаперечним лідером із динаміки зростання української мови є YouTube. Дослідження, проведене в червні 2022 року, не виявило суттєвих змін у використанні української мови на YouTube, порівняно з довоєнним періодом. Однак уже за півтора року частка українськомовного контенту на платформі сягнула 45%, що майже вдесятеро більше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ (5%).
- За даними мовного омбудсмена Тараса Креміня, у 2023 році в ефірах загальнонаціональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні.
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