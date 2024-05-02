У 2023 році в ефірах загальнонаціональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні, - мовний омбудсмен Кремінь

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на презентації звіту за 2023 рік в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Він розповів, що для дослідження був проведений моніторинг діяльності 14 телерадоорганізацій у грудні 2023 року. Його здійснили співробітники Офісу уповноваженого із захисту державної мови.

"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонаціональне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій", - сказав Кремінь.

За його словами, було проаналізовано 8 334 пісень, з яких майже 33% виконувалися офіційними мовами Європейського Союзу, 0,1% - іншими мовами, а понад 67% - українською.

Мовний омбудсмен наголосив, що за минулий рік також було на 37% більше видано книжок українською мовою, ніж у 2022 році.

"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - додав Кремінь.