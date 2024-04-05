Кремінь пояснив, якою має бути мовна реінтеграція деокупованих територій

Про це у своїй колонці для Укрінформу розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, серед пріоритетів – відновлення закладів освіти й культури, розбудова мережі курсів з опанування української мови, поповнення знищених бібліотечних фондів українською книгою.

"Також це виготовлення креативного українськомовного продукту, формування стійкого наративу, збереження і повернення культурної спадщини, утвердження інформаційної політики, підтримка творчих особистостей, розвиток людського капіталу тощо", - додав Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови навів як приклад Херсонщину, де затверджено 37 мовних програм, включаючи обласну. Він наголосив, що ці програми передбачають реальний захист конституційних прав кожного громадянина України.

Водночас у контексті деокупації Україні необхідна стратегія протидії лінгвоциду й зміни до кримінального законодавства, які встановлять відповідальність за злочини проти громадян України у царині обмеження чи заборони на інформацію та послуги державною мовою, акцентував Кремінь.