Лінгвоцид в окупації: Кремінь розповів, як росіяни на ТОТ витісняють українську мову з ужитку
Російські окупанти здійснюють демонтаж дороговказів, виконаних українською мовою, на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ. Це має ознаки лінгвоциду
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної ознаки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - заявив він.
За його словами, такі дії окупантів мають стати предметом судових міжнародних розглядів.
"Окупанти та колаборанти, які прагнуть нав'язати українцям свою мову, відтворивши на українських землях колонізаторську політику Радянського Союзу, будуть покарані", - наголосив Кремінь.
- 30 січня міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив про створення шкільного підручника з історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України. Його введуть до програми з наступного навчального року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.88
Купівля 36.88Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе