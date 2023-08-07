Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної озна­ки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - заявив він.

За його словами, такі дії окупантів мають стати предметом судових міжнародних розглядів.

"Окупанти та колаборанти, які прагнуть нав'язати українцям свою мову, відтворивши на українських землях колонізаторську політику Радянського Союзу, будуть покарані", - наголосив Кремінь.