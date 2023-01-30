Про це повідомив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передають росЗМІ.

"Підручник буде готовий для старших класів уже в березні. І сподіваюся, що з наступного навчального року він буде вже в школах", - сказав російський чиновник.

За його словами, у цьому підручнику школярам детально розкажуть про цілі та завдання "спеціальної військової операції", як у РФ називають свій напад на Україну.

Розробкою підручника займатиметься помічник президента РФ Володимир Мединський, який раніше заявляв про наявність у росіян зайвої хромосоми.

Секретар генради Андрій Турчак своєю чергою заявив, що у навчальному посібнику потрібно відобразити "подвиги" російських військових. Представники Російського військово-історичного товариства заявляли, що в новому підручнику "учням буде представлено героїчні подвиги наших предків, починаючи від стародавньої Русі і до спеціальної військової операції".

У травні 2022 року окупанти змінили "Київську Русь" на "Русь" в підручниках історії для дітей із тимчасово окупованих територій.

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