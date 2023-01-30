У РФ розробляють оновлений шкільний підручник з історії: включать розділ про війну проти України
У Росії випустять шкільний підручник історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України. Його введуть до програми з наступного навчального року
Про це повідомив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, передають росЗМІ.
"Підручник буде готовий для старших класів уже в березні. І сподіваюся, що з наступного навчального року він буде вже в школах", - сказав російський чиновник.
За його словами, у цьому підручнику школярам детально розкажуть про цілі та завдання "спеціальної військової операції", як у РФ називають свій напад на Україну.
Розробкою підручника займатиметься помічник президента РФ Володимир Мединський, який раніше заявляв про наявність у росіян зайвої хромосоми.
Секретар генради Андрій Турчак своєю чергою заявив, що у навчальному посібнику потрібно відобразити "подвиги" російських військових. Представники Російського військово-історичного товариства заявляли, що в новому підручнику "учням буде представлено героїчні подвиги наших предків, починаючи від стародавньої Русі і до спеціальної військової операції".
- У травні 2022 року окупанти змінили "Київську Русь" на "Русь" в підручниках історії для дітей із тимчасово окупованих територій.
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