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Окупанти змінили "Київську Русь" на "Русь" в підручниках історії для дітей з тимчасово окупованих територій

22 травня, 2022 неділя
20:05
Культура переписаний підручник з історії України

Відтепер у підручниках з тимчасово окупованих територій історії для дітей назву "Київська Русь" окупанти замінили на "Русь"

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Це позбавить дітей доступу до об’єктивних історичних фактів та призведе до знищення історичної пам’яті, національної ідентичності й самобутності маленьких українців", - заявила вона.

За словами Денісової, такі дії окупанта призводять до порушення статті 29 Конвенції ООН про права дитини. Нею передбачено, що освіта дитини має бути спрямована на виховання культурної самобутності, мови й національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної.

  • Нагадаємо, у бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не збігається з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані "ідеологічні функції".

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