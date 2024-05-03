Росія намагається дискредитувати Українську формулу миру. Пояснення ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські медіаресурси поширюють ІПСО, нібито Україна, просуваючи Формулу миру, "змушує Росію до ескалації війни", а відсутність РФ на саміті у Швейцарії буцімто робить цей захід "беззмістовним".

Як пише ЦПД, мета Саміту миру – створити коаліцію країн з усіх континентів, які готові спільно працювати над концепцією справедливого завершення війни та питаннями глобальної безпеки.

"РФ намагається дискредитувати Українську формулу миру та ввести в оману світову спільноту, бо відчуває загрозу – їм завершення війни не треба. Але тільки залучення світової більшості може змусити Росію до справедливого миру. Досвід України у веденні переговорів з РФ після початку війни у 2014 році показав, що будь-які двосторонні домовленості закінчуються обманом з боку агресора", - йдеться у матеріалі Центру.