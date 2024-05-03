Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія намагається дискредитувати Українську формулу миру. Пояснення ЦПД

Росія намагається дискредитувати Українську формулу миру. Пояснення ЦПД

3 травня, 2024 п'ятниця
02:01
Війна з Росією фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Зміст

Російська пропаганда продовжує спроби дискредитувати Українську формулу миру 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російські медіаресурси поширюють ІПСО, нібито Україна, просуваючи Формулу миру, "змушує Росію до ескалації війни", а відсутність РФ на саміті у Швейцарії буцімто робить цей захід "беззмістовним". 

Як пише ЦПД, мета Саміту миру – створити коаліцію країн з усіх континентів, які готові спільно працювати над концепцією справедливого завершення війни та питаннями глобальної безпеки. 

"РФ намагається дискредитувати Українську формулу миру та ввести в оману світову спільноту, бо відчуває загрозу – їм завершення війни не треба. Але тільки залучення світової більшості може змусити Росію до справедливого миру. Досвід України у веденні переговорів з РФ після початку війни у 2014 році показав, що будь-які двосторонні домовленості закінчуються обманом з боку агресора", - йдеться у матеріалі Центру.

  • Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
  • 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
  • Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швейцарія завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який заплановано на 15 та 16 червня.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Швейцарія
переговори з РФ
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Сергій Гузь
Автор Сергій Гузь
2 травня, 2024 четвер
У МЗС не знали про Директиву Ради Європи про біженців?
Карта бойових дій: Авдіївка
29 квітня, 2024 понедiлок
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
3 травня
01:33
Молодіжна збірна України, Україна U21
Олімпіада-2024: збірна України з футболу дізналась останнього суперника
01:23
Девід Кемерон
Україна має право використовувати британську зброю для ударів по РФ, - Кемерон
00:56
Бурятія
Автівки п'яних бурятів хочуть відправляти на війну в Україну
00:54
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Франція і Японія планують розпочати переговори про взаємний доступ військ, - Reuters
00:35
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Челсі" обіграв "Тоттенгем" в АПЛ: Мудрика визнали найкращим гравцем матчу
00:22
Вадим Скібіцький
РФ не спроможна взяти велике місто, як Харків чи Суми, - ГУР
00:17
Флоріан Вірц, Баєр, Ліга Європи
"Баєр" впевнено переміг "Рому" та продовжив шалену безпрограшну серію
00:01
Понад 100 росіян загинули під час удару ATACMS по полігону на Луганщині, - NewsWeek
2024, четвер
2 травня
23:00
Оновлено
Угорщина
В Угорщині після конфлікту на роботі від ножових поранень загинув українець
22:58
Китай та росія
Росія та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань, - розвідка США
22:57
Тарас Кремінь
"Російськомовні покручі, які не подобаються українцям": Кремінь закликав Раду перейменувати низку міст
22:43
на фото: супутник ALOS-3
Росія може застосувати ядерну зброю у Космосі: під загрозою більшість цивільних супутників, - Пентагон
22:31
нафта
"Талібан" планує побудувати логістичний центр для експорту нафти з РФ
22:23
газопровод
Чернишов закликав Туреччину зберігати газ в Україні
22:14
Ексклюзив
Війна з РФ є потрійною червоною лінією для НАТО, - дипломат Огризко про альтернативи вступу України до Альянсу
22:13
РФ обстріляла село на Донеччині: серед загиблих – дитина
22:09
Оновлено
РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед постраждалих – вісім дітей
22:00
Фінляндія
Командувач армії Фінляндії Яккола назвав малоймовірним напад РФ на країни НАТО
21:52
Михайло Подоляк
В ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну, – Подоляк
21:37
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США прагнуть припинити постачання китайської електроніки до Росії, - Білий дім
21:28
Ексклюзив
Франція
Військовий Лапін назвав два ключові фактори для введення французьких військ в Україну
21:25
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Ракети, снаряди та БПЛА: У США розповіли про військову співпрацю Росії з КНДР та Іраном
21:24
«20 днів у Маріуполі»
У Росії заблокували сайт режисера фільму "20 днів у Маріуполі" Чернова
21:14
НАТО
"Ми діятимемо індивідуально й колективно": НАТО занепокоєне гібридними діями РФ у своїх країнах
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Штурми 24/7: на Авдіївському напрямку армія РФ просувається малими групами, намагається закріпитися. Колонка Сергія Згурця
21:09
OPINION
Віталій Портников
Заява Кулеби щодо умов перемовин з РФ збиває планку, з якої виступає Путін та Лавров. Колонка Віталія Портникова
20:50
Роберт Фіцо
Нога словацького солдата не перетне український кордон, – Фіцо
20:38
TikTok
Найбільше – на YouTube: в Україні зафіксували домінування державної мови в соцмережах
20:33
Зеленський
Зеленський про саміт у Швейцарії: "Це буде перший реальний шанс для відновлення миру"
20:10
війна з Росією кримінал Росія
У РФ канібала та вбивцю-маніяка відправили з колонії на війну в Україні
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Неповоротка юстиція серед інституційного свавілля
19:53
зерно, зернова угода
Аграрії просять уряд продовжити бронювання працівників від мобілізації на три місяці
19:44
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 31 атаку на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 9 районах зосередження військових РФ
19:41
світ Киргизстан ДТП діти
У Киргизстані вантажівка в'їхала в гурт школярів під час свята: постраждали 29 дітей
19:40
Instagram ввів санкції проти Pornhub
Власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ, – Гетманцев
19:22
Фінляндія та Швеція
У Швеції розпочались навчання НАТО, на яких відпрацьовують підтримку підрозділів США
19:00
Раян Гарсія (в центрі) та Девін Хейні
Боксер, який завдав першої поразки кривднику Ломаченка, провали тест на допінг
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 799-го дня війни: перспективи знищення Кримського мосту та ураження російського ЗРК "Бук" бійцями ССО
18:56
Авріл Хейнс
Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
18:44
РФ таємно постачає КНДР нафту попри обмеження ООН, - Білий дім
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV