Росія намагається дискредитувати Українську формулу миру. Пояснення ЦПД
Російська пропаганда продовжує спроби дискредитувати Українську формулу миру
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російські медіаресурси поширюють ІПСО, нібито Україна, просуваючи Формулу миру, "змушує Росію до ескалації війни", а відсутність РФ на саміті у Швейцарії буцімто робить цей захід "беззмістовним".
Як пише ЦПД, мета Саміту миру – створити коаліцію країн з усіх континентів, які готові спільно працювати над концепцією справедливого завершення війни та питаннями глобальної безпеки.
"РФ намагається дискредитувати Українську формулу миру та ввести в оману світову спільноту, бо відчуває загрозу – їм завершення війни не треба. Але тільки залучення світової більшості може змусити Росію до справедливого миру. Досвід України у веденні переговорів з РФ після початку війни у 2014 році показав, що будь-які двосторонні домовленості закінчуються обманом з боку агресора", - йдеться у матеріалі Центру.
- Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
- Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швейцарія завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який заплановано на 15 та 16 червня.
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