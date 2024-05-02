Нога словацького солдата не перетне український кордон, – Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацькі військові не братимуть участі в російсько-українській війні, адже Україна не є членом НАТО
Про це пише Aktuality.sk.
"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – сказав Фіцо.
На його переконання, заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення іноземних військ в Україну є винятково його позицією. При цьому Фіцо вважає подібні заяви "кроком до Третьої світової війни".
"Суверенні висловлювання суверенних політиків — це виключно справа Франції, а не Словаччини", — резюмував Фіцо.
- Днями Фіцо висміяв ініціативу словаків, які зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України. "В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, аніж для куль і бомб.
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