Нога словацького солдата не перетне український кордон, – Фіцо

Про це пише Aktuality.sk.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має жодного відношення до війни в Україні, і я надсилаю дуже чітке повідомлення всій Словаччині, незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – сказав Фіцо.

На його переконання, заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення іноземних військ в Україну є винятково його позицією. При цьому Фіцо вважає подібні заяви "кроком до Третьої світової війни".

"Суверенні висловлювання суверенних політиків — це виключно справа Франції, а не Словаччини", — резюмував Фіцо.