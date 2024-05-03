Ліга Європи: результати перших матчів півфіналу
У четвер, 2 травня, були зіграні перші півфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи французький "Марсель" грає проти італійської "Аталанти", а у німецького "Баєра" протистояння з "Ромою". Матчі-відповіді пройдуть 9 травня.
Ліга Європи
Півфінал. Перші матчі
2 травня
"Марсель" (Франція) - "Аталанта" (Італія) 1:1
Голи: Мбемба, 20 - Скамакка, 11
"Рома" (Італія) - "Баєр" (Німеччина) 0:2
Голи: Вірц, 28, Андріх, 73
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