Росія може застосувати ядерну зброю у Космосі: під загрозою більшість цивільних супутників, - Пентагон
Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США заявив законодавцям у середу, що Росія розробляє "невибірковий" протисупутниковий ядерний пристрій, який становитиме загрозу для всіх супутників
Про це пише NBC news.
"Концепція, яка нас турбує, полягає в тому, що Росія розробляє і, якщо ми не зможемо переконати їх у протилежному, в кінцевому підсумку запустить ядерну зброю в космос, яка буде зброєю "невибіркової дії", яка не буде розрізняти військові, цивільні або комерційні супутники", - заявив помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб на слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил.
Він сказав, що загроза "не є неминучою", але Пентагон і адміністрація Байдена стурбовані програмою.
Відповідаючи на запитання про потенційний ефект від такої зброї, Пламб сказав, що низька навколоземна орбіта — найпоширеніша орбіта для супутників — стане непридатною для використання, можливо, до року через випромінювання від ядерного вибуху.
Важко оцінити точний вплив такої зброї залежно від розміру ядерного вибуху, сказав Пламб. Але він сказав, що приблизна оцінка припускає, що "супутники, які не загартовані проти ядерного вибуху [в] космосі, а це більшість супутників, можуть бути пошкоджені та уражені, а деякі з них будуть знищені негайним вибухом".
Коментарі Пламба є першим випадком, коли адміністрація Байдена обговорює потенційні російські протисупутникові можливості на відкритих слуханнях у конгресі.
У письмових свідченнях законодавцям Пламб сказав, що російські можливості, що розробляються, "можуть становити загрозу для всіх супутників, якими керують країни та компанії по всьому світу, а також для життєво важливих служб зв'язку, наукових, метеорологічних, сільськогосподарських, комерційних та національних служб безпеки, від яких ми всі залежимо".
У вівторок міністр оборони Ллойд Остін, не посилаючись на конкретну зброю, яка розробляється в Росії, заявив на іншому слуханні в Палаті представників, що ядерний вибух у космосі "матиме руйнівні наслідки для багатьох наших можливостей у космосі — не лише для наших можливостей, але й для можливостей інших країн".
Остін додав: "Ми вважаємо, що це безвідповідально, що хтось навіть розглядає можливість розгортання або використання ядерного пристрою в космосі".
- 15 лютого голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос. Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
- 18 лютого на полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими й індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі.
- 20 лютого Путін заявив, що не планує розміщувати ядерну зброю у космосі.
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