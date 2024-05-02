Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія може застосувати ядерну зброю у Космосі: під загрозою більшість цивільних супутників, - Пентагон

Росія може застосувати ядерну зброю у Космосі: під загрозою більшість цивільних супутників, - Пентагон

2 травня, 2024 четвер
22:43
Світ на фото: супутник ALOS-3
Зміст

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США заявив законодавцям у середу, що Росія розробляє "невибірковий" протисупутниковий ядерний пристрій, який становитиме загрозу для всіх супутників

Про це пише NBC news.

"Концепція, яка нас турбує, полягає в тому, що Росія розробляє і, якщо ми не зможемо переконати їх у протилежному, в кінцевому підсумку запустить ядерну зброю в космос, яка буде зброєю "невибіркової дії", яка не буде розрізняти військові, цивільні або комерційні супутники", - заявив помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб на слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил.

Він сказав, що загроза "не є неминучою", але Пентагон і адміністрація Байдена стурбовані програмою.

Відповідаючи на запитання про потенційний ефект від такої зброї, Пламб сказав, що низька навколоземна орбіта — найпоширеніша орбіта для супутників — стане непридатною для використання, можливо, до року через випромінювання від ядерного вибуху.

Важко оцінити точний вплив такої зброї залежно від розміру ядерного вибуху, сказав Пламб. Але він сказав, що приблизна оцінка припускає, що "супутники, які не загартовані проти ядерного вибуху [в] космосі, а це більшість супутників, можуть бути пошкоджені та уражені, а деякі з них будуть знищені негайним вибухом".

Коментарі Пламба є першим випадком, коли адміністрація Байдена обговорює потенційні російські протисупутникові можливості на відкритих слуханнях у конгресі.

У письмових свідченнях законодавцям Пламб сказав, що російські можливості, що розробляються, "можуть становити загрозу для всіх супутників, якими керують країни та компанії по всьому світу, а також для життєво важливих служб зв'язку, наукових, метеорологічних, сільськогосподарських, комерційних та національних служб безпеки, від яких ми всі залежимо".

У вівторок міністр оборони Ллойд Остін, не посилаючись на конкретну зброю, яка розробляється в Росії, заявив на іншому слуханні в Палаті представників, що ядерний вибух у космосі "матиме руйнівні наслідки для багатьох наших можливостей у космосі — не лише для наших можливостей, але й для можливостей інших країн".

Остін додав: "Ми вважаємо, що це безвідповідально, що хтось навіть розглядає можливість розгортання або використання ядерного пристрою в космосі".

  • 15 лютого голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос. Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
  • 18 лютого на полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими й індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі.
  • 20 лютого Путін заявив, що не планує розміщувати ядерну зброю у космосі.
Теги:
Росія
космос
ядерна зброя
США
Читайте також:
Фейк, Росія
1 травня, 2024 середа
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
29 квітня, 2024 понедiлок
Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
Карта бойових дій: Авдіївка
29 квітня, 2024 понедiлок
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
23:00
Оновлено
Угорщина
В Угорщині після конфлікту на роботі від ножових поранень загинув українець
22:58
Китай та росія
Росія та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань, - розвідка США
22:57
Тарас Кремінь
"Російськомовні покручі, які не подобаються українцям": Кремінь закликав Раду перейменувати низку міст
22:31
нафта
"Талібан" планує побудувати логістичний центр для експорту нафти з РФ
22:23
газопровод
Чернишов закликав Туреччину зберігати газ в Україні
22:14
Ексклюзив
Війна з РФ є потрійною червоною лінією для НАТО, - дипломат Огризко про альтернативи вступу України до Альянсу
22:13
РФ обстріляла село на Донеччині: серед загиблих – дитина
22:09
Оновлено
РФ ударила по Дергачах на Харківщині: серед постраждалих – вісім дітей
22:00
Фінляндія
Командувач армії Фінляндії Яккола назвав малоймовірним напад РФ на країни НАТО
21:52
Михайло Подоляк
В ОП розраховують на "спільне європейське рішення" щодо повернення чоловіків в Україну, – Подоляк
21:37
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США прагнуть припинити постачання китайської електроніки до Росії, - Білий дім
21:28
Ексклюзив
Франція
Військовий Лапін назвав два ключові фактори для введення французьких військ в Україну
21:25
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Ракети, снаряди та БПЛА: У США розповіли про військову співпрацю Росії з КНДР та Іраном
21:24
«20 днів у Маріуполі»
У Росії заблокували сайт режисера фільму "20 днів у Маріуполі" Чернова
21:14
НАТО
"Ми діятимемо індивідуально й колективно": НАТО занепокоєне гібридними діями РФ у своїх країнах
21:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Штурми 24/7: на Авдіївському напрямку армія РФ просувається малими групами, намагається закріпитися. Колонка Сергія Згурця
21:09
OPINION
Віталій Портников
Заява Кулеби щодо умов перемовин з РФ збиває планку, з якої виступає Путін та Лавров. Колонка Віталія Портникова
20:50
Роберт Фіцо
Нога словацького солдата не перетне український кордон, – Фіцо
20:38
TikTok
Найбільше – на YouTube: в Україні зафіксували домінування державної мови в соцмережах
20:33
Зеленський
Зеленський про саміт у Швейцарії: "Це буде перший реальний шанс для відновлення миру"
20:10
війна з Росією кримінал Росія
У РФ канібала та вбивцю-маніяка відправили з колонії на війну в Україні
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Неповоротка юстиція серед інституційного свавілля
19:53
зерно, зернова угода
Аграрії просять уряд продовжити бронювання працівників від мобілізації на три місяці
19:44
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 31 атаку на Авдіївському напрямку й завдали ударів по 9 районах зосередження військових РФ
19:41
світ Киргизстан ДТП діти
У Киргизстані вантажівка в'їхала в гурт школярів під час свята: постраждали 29 дітей
19:40
Instagram ввів санкції проти Pornhub
Власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ, – Гетманцев
19:22
Фінляндія та Швеція
У Швеції розпочались навчання НАТО, на яких відпрацьовують підтримку підрозділів США
19:00
Раян Гарсія (в центрі) та Девін Хейні
Боксер, який завдав першої поразки кривднику Ломаченка, провали тест на допінг
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 799-го дня війни: перспективи знищення Кримського мосту та ураження російського ЗРК "Бук" бійцями ССО
18:56
Авріл Хейнс
Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
18:44
РФ таємно постачає КНДР нафту попри обмеження ООН, - Білий дім
18:37
Огляд
ракета "Довгий Нептун"
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
18:17
діти, злочини росії
Катар знайшов важелі впливу на РФ щодо повернення депортованих українських дітей, – Лубінець
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Життя в умовах невизначеності
18:03
Тарас Кремінь
У 2023 році в ефірах загальнонаціональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні, - мовний омбудсмен Кремінь
18:01
Газпром
Газпром у 2023 році недоотримав майже $20 млрд
17:53
Юлія Свириденко
В уряді назвали напрями економіки, які потребують найбільших інвестицій
17:43
Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва
Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва
17:37
Китай
Китай попередив, що вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на санкції США
17:35
Збірна України з волейболу
Лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду в новому сезоні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV