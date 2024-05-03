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Російські військові увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США, - Reuters

3 травня, 2024 п'ятниця
06:18
Світ США і РФ
Зміст

Після рішення хунти Нігеру вислати американські війська з країни російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США

Про це повідомляє Reuters.

Військові офіцери Нігеру наказали США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, які вбили тисячі людей.

Високопоставлений представник оборони США на умовах анонімності сказав, що російські сили не змішувалися з американськими військами, а використовували окрему підвіску на авіабазі 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Цей крок російських військових ставить американські та російські війська в безпосередню близькість в той час, коли військове та дипломатичне суперництво між державами стає дедалі гострішим через війну в Україні.

Це також викликає питання щодо долі американських установ у країні після виведення.

"Ситуація не є чудовою, але в короткостроковій перспективі можна керувати", - сказав чиновник.

Довідково. США та їхні союзники були змушені вивести війська з ряду африканських країн після переворотів, у результаті яких до влади прийшли групи, які прагнули дистанціюватися від західних урядів. Окрім майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад останніми днями, тоді як французькі сили були вигнані з Малі та Буркіна-Фасо.

Водночас Росія прагне зміцнити відносини з африканськими державами, представляючи Москву як дружню країну без колоніального багажу на континенті.

Американський чиновник сказав, що влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що близько 60 російських військовослужбовців перебуватиме в Нігері, але чиновник не зміг підтвердити цю цифру.

Після перевороту американські військові перемістили частину своїх сил у Нігері з авіабази 101 на авіабазу 201 у місті Агадес. Наразі не було зрозуміло, яка американська військова техніка залишилася на авіабазі 101.
Сполучені Штати побудували авіабазу 201 у центрі Нігеру вартістю понад $100 млн. З 2018 року його використовували для націлювання на бійців "Ісламської держави" та філії "Аль-Каїди" Джамаат Нусрат аль-Іслам валь Муслімін (JNIM) за допомогою озброєних безпілотників.

Рішення Нігеру попросити виведення американських військ було зроблено після зустрічі в Ніамеї в середині березня, коли високопоставлені чиновники США висловили занепокоєння, включно з очікуваним прибуттям російських військ і повідомленнями про те, що Іран шукає сировину в країні, включаючи уран.

Хоча повідомлення США офіційним особам Нігеру не було ультиматумом, чиновник сказав, що було чітко зазначено, що американські сили не можуть перебувати на базі російських військ. Хоча жодних рішень щодо майбутнього американських військ у Нігері не прийнято, чиновник сказав, що план передбачає їх повернення на базу Африканського командування США, розташовану в Німеччині.

  • До столиці Нігера Ніамея прибули російські інструктори з першою поставкою військового обладнання, яке РФ привезла в межах угоди про співпрацю між країнами. Москва встановить там свою систему ППО.
Теги:
Росія
російська армія
Африка
США
Військові новини
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