До Нігеру прибули інструктори з РФ, які встановлять у країні свою систему ППО

Про це повідомило громадське телебачення Нігеру, передає Le Monde.

"Ми стали свідками прибуття до Ніамея російського реактивного літака Іл-76, що перевозить військову техніку останнього покоління, з інструкторами міністерства оборони Росії на борту", - проінформував громадський телеканал Télé Sahel.

Водночас було зазначено, що в Нігері Російська Федерація встановить систему протиповітряної оборони, здатну "забезпечити повний контроль повітряного простору" держави.

За словами нігерського мовника, військові інструктори РФ "якісно підготують солдатів" для ефективного використання системи ППО.

"Ми тут для того, щоб розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером", - сказав один з інструкторів в ефірі телеканалу.

Le Monde зазначає, що 26 березня глава невизнаного світовою спільнотою військового режиму в Нігері генерал Абдурахаман Тіані провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо посилення безпекової співпраці.