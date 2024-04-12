До Нігеру прибули інструктори з РФ, які встановлять у країні свою систему ППО
До столиці Нігера Ніамея прибули російські інструктори з першою поставкою військового обладнання, яке РФ привезла в межах угоди про співпрацю між країнами. Москва встановить там свою систему ППО
Про це повідомило громадське телебачення Нігеру, передає Le Monde.
"Ми стали свідками прибуття до Ніамея російського реактивного літака Іл-76, що перевозить військову техніку останнього покоління, з інструкторами міністерства оборони Росії на борту", - проінформував громадський телеканал Télé Sahel.
Водночас було зазначено, що в Нігері Російська Федерація встановить систему протиповітряної оборони, здатну "забезпечити повний контроль повітряного простору" держави.
За словами нігерського мовника, військові інструктори РФ "якісно підготують солдатів" для ефективного використання системи ППО.
"Ми тут для того, щоб розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером", - сказав один з інструкторів в ефірі телеканалу.
Le Monde зазначає, що 26 березня глава невизнаного світовою спільнотою військового режиму в Нігері генерал Абдурахаман Тіані провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним щодо посилення безпекової співпраці.
- 7 серпня минулого року Нігер частково закрив повітряний простір, попередивши про напад "іноземної держави".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе