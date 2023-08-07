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Нігер частково закрив повітряний простір, попередивши про напад "іноземної держави"

7 серпня, 2023 понедiлок
06:45
Світ військовий переворот у Нігері

Хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни, попередивши про напад "іноземної держави", оскільки в неділю закінчився крайній термін для відновлення на посаді поваленого президента Мохамеда Базума

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Крайній термін, встановлений західноафриканськими сусідами, загрожував інтервенцією, хоча поки що не було жодних ознак військових дій. Однак лідери перевороту заявили, що дії проти них розгортаються.

"Планування цієї війни було здійснено", - заявив речник хунти Амаду Абдраман в етері державного телеканалу Tele Sahel. "У двох країнах Центральної Африки почалося попереднє розгортання сил для участі в цій війні". Однак, він не надав інших подробиць.

Окрім цього, Нігер також заявив, що закрив свій повітряний простір для міжнародних польотів, за винятком кількох країн, включаючи Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівію і Чад, які виступили проти військового втручання.

"Будь-яка держава, з якої військові дії будуть спрямовані проти Нігеру, буде вважатися воюючою стороною", - сказав Абдраман.

Керівники оборонних відомств країн Західної Африки погодили план потенційного військового втручання в Абуджі в п'ятницю після триденної зустрічі регіональних офіційних осіб, відповідальних за оборону.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

Пізніше, 6 серпня, повідомлялося, що військова хунта у Нігері звернулася до вагнерівців по допомогу через наближення крайнього строку для звільнення скинутого президента країни.

Африка
Військові новини
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