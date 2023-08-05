Про це йдеться на сайті Держдепартаменту.

За словами представників держсекретаря США Ентоні Блінкена, найголовніше, що надання життєво важливої гуманітарної допомоги та продовольчої допомоги буде продовжено.

Він додав, що влада США продовжить взаємодіяти з країною, де це доцільно, включаючи дипломатичні операції та операції із забезпечення безпеки для захисту американського персоналу.

"Як ми ясно дали зрозуміти з самого початку цієї ситуації, надання допомоги США уряду Нігеру залежить від демократичного управління та поваги до конституційного порядку. Це узгоджується з кроками, вжитими ECOWAS та Африканським Союзом", - зазначив Блінкен.

За його словами, уряд США продовжуватиме переглядати зовнішню допомогу та співпрацю, оскільки ситуація на місці розвиватиметься відповідно до цілей політики та правових обмежень уряду.

"Ми як і раніше віддані підтримці народу Нігеру, щоб допомогти йому зберегти свою важко здобуту демократію, і ми повторюємо наш заклик до негайного відновлення демократично обраного уряду Нігеру, - наголосив держсекретар США.

Що відомо про держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії.

3 серпня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.