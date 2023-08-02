Про це інформує Reuters.

Зазначається, що на борту літака перебували 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії.

За словами очільника МЗС Антоніо Таяні, деякі італійці ухвалили рішення залишитись в Нігері, тож посольство Італії в столиці країни Ніамеї залишатиметься відкритим.

Пані посол Італії в Ніамеї Емілія Гатто повідомила, що до евакуації в столиці перебувало близько 80 італійців. Вона підкреслила, що тим, хто вирішив залишитися, небезпека не загрожує.

Наразі в Нігері також перебуває близько 300 італійських військовослужбовців. Вони беруть участь у місіях по боротьбі з повстанцями та військових навчаннях. Про їхню евакуацію повідомлень не було.

Держпереворот в Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Натомість генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Пізніше рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер Рада Безпеки ООН. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея. Вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.