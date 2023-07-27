Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів у регіоні Центральної Африки та Сахелю.