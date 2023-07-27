Україна засудила державний переворот у Нігері
Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер та уважно стежить за подальшим розвитком подій
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
"Наголошуємо на необхідності дотримання національного законодавства Нігеру та норм міжнародного права, категорично відкидаємо будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що політична та інституційна стабільність в Нігері має важливе значення в контексті зусиль задля подолання безпекових викликів у регіоні Центральної Африки та Сахелю.
- 26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума.
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