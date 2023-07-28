Генерал Чіані оголосив себе лідером Нігеру після державного перевороту
Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії, який захопив президента країни
Про це інформує BBC.
Генерал Чіані заявив, що захоплення влади спричинене нібито низкою проблем у Нігері, серед яких, зокрема, відсутність безпеки, економічні негаразди та корупція.
До цього Абдурахман Чіані очолював президентську гвардію з 2011 року, у 2018 році колишній президент Махамаду Іссуфу присвоїв йому звання генерала.
Зазначається, що законнообраний президент Нігері Мохамед Базума перебуває у задовільному стані, проте його і надалі утримують його ж охоронці.
Західні країни вважали Базуму ключовим союзником у боротьбі проти ісламістських бойовиків у регіоні. Франція заявила, що не визнає жодного з лідерів перевороту.
"Ми найрішучішим чином підтверджуємо чітку вимогу міжнародного співтовариства про негайне відновлення конституційного порядку і демократично обраної цивільної влади", - йдеться в заяві МЗС Франції.
- 26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.
- Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.
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