Про це інформує BBC.

Генерал Чіані заявив, що захоплення влади спричинене нібито низкою проблем у Нігері, серед яких, зокрема, відсутність безпеки, економічні негаразди та корупція.

До цього Абдурахман Чіані очолював президентську гвардію з 2011 року, у 2018 році колишній президент Махамаду Іссуфу присвоїв йому звання генерала.

Зазначається, що законнообраний президент Нігері Мохамед Базума перебуває у задовільному стані, проте його і надалі утримують його ж охоронці.

Західні країни вважали Базуму ключовим союзником у боротьбі проти ісламістських бойовиків у регіоні. Франція заявила, що не визнає жодного з лідерів перевороту.

"Ми найрішучішим чином підтверджуємо чітку вимогу міжнародного співтовариства про негайне відновлення конституційного порядку і демократично обраної цивільної влади", - йдеться в заяві МЗС Франції.