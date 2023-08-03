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Байден закликав хунту в Нігері звільнити президента Базума

3 серпня, 2023 четвер
14:10
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту

Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Там вказано, що цьогоріч Нігер відзначає 63-ю річницю незалежності та "стикається з серйозним викликом для своєї демократії".  

"У цей критичний момент Сполучені Штати стоять разом з народом Нігеру, щоб вшанувати наше багаторічне партнерство, яке ґрунтується на спільних демократичних цінностях і підтримці цивільного врядування. Нігерійський народ має право обирати своїх лідерів. Він висловив свою волю через вільні і чесні вибори - і це треба поважати", - йдеться у заяві. 

Зазначається, що важливими для партнерства між Нігером і США є захист фундаментальних демократичних цінностей, відстоювання конституційного порядку, правосуддя та права на мирні зібрання.

"Я закликаю до негайного звільнення президента Базума та його сім'ї, а також до збереження важко заробленої демократії в Нігері", - наголосив Байден. 

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. 

3 серпня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Африка
Джо Байден
США
військовий переворот
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