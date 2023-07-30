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З прапорами Росії та "Слава Путіну": в Нігерії прибічники хунти напали на посольство Франції

30 липня, 2023 неділя
17:08
Світ російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів

У неділю, 30 липня, у Нігері прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції

Про це пише АР.

Зазначається, що протестувальники пройшли містом до посольства Франції, де підпалили двері будівлі, пізніше армія Нігеру розігнала натовп протестувальників. Таким чином прибічники хунти засудили колоніальну політику Франції минулого століття.

Зазначається, що тим часом ПВК Вагнера вже діє в сусідній країні Малі. Видання вважає, що таким чином президент Росії Володимир Путін хоче розширити вплив своєї країни в регіоні.

"Однак поки що незрозуміло, чи підуть нові лідери хунти назустріч Москві чи будуть підтримувати західних партнерів Нігеру", - йдеться у поясненні.

У неділю на екстреній зустрічі в Абджуа Західноафриканський блок заявив, що призупиняє відносини з Нігером і санкціонує застосування сили, якщо президент не буде відновлений на посаді протягом тижня.

  • 26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.
  • Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.
  • Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.
  • Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.
Африка
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