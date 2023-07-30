Про це пише АР.

Зазначається, що протестувальники пройшли містом до посольства Франції, де підпалили двері будівлі, пізніше армія Нігеру розігнала натовп протестувальників. Таким чином прибічники хунти засудили колоніальну політику Франції минулого століття.

Зазначається, що тим часом ПВК Вагнера вже діє в сусідній країні Малі. Видання вважає, що таким чином президент Росії Володимир Путін хоче розширити вплив своєї країни в регіоні.

"Однак поки що незрозуміло, чи підуть нові лідери хунти назустріч Москві чи будуть підтримувати західних партнерів Нігеру", - йдеться у поясненні.

У неділю на екстреній зустрічі в Абджуа Західноафриканський блок заявив, що призупиняє відносини з Нігером і санкціонує застосування сили, якщо президент не буде відновлений на посаді протягом тижня.