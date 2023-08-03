США частково евакуюють посольство через держпереворот у Нігері

Про це пише TheGuardian.

"Враховуючи поточні події в Нігері та з великої обережності, Державний департамент наказує тимчасово покинути ненадзвичайний урядовий персонал США та відповідних членів сімей з посольства США в Ніамеї", - заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Під час телефонної розмови в середу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив скинутому президенту Нігеру Мохамеду Базуму, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці відновлення демократично обраного уряду в країні. Цю інформацію також підтвердили в Державному департаменті.

Міллер підтвердив, що Сполучені Штати продовжують здійснювати "дипломатичну підтримку на найвищому рівні" і наголосив на тому, що посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базума. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.