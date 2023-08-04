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Президент Нігеру закликав світ допомогти відновити конституційний порядок, бо країна може підпасти під російський вплив

4 серпня, 2023 п'ятниця
09:35
Світ російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні

Про це повідомила газета The Washington Post.

"У цю скрутну для нас годину я закликаю уряд США та всю міжнародну спільноту допомогти нам відновити конституційний порядок. Боротьба за наші спільні цінності, включаючи демократичний плюралізм і повагу до верховенства права, є єдиним способом досягти сталого прогресу в боротьбі з бідністю та тероризмом. Народ Нігеру ніколи не забуде вашу підтримку в цей ключовий момент нашої історії", - заявив Базум.

Також за його словами, в іншому разі весь центральний регіон Сахелю може підпасти під вплив Росії через ПВК Вагнера, жорстокий тероризм якої був повною мірою продемонстрований під час війни РФ проти України.

"Боко Харам" та інші терористичні рухи обов’язково скористаються нестабільністю Нігеру, використовуючи нашу країну як плацдарм для нападу на сусідні країни та підриву миру, безпеки та свободи в усьому світі", - наголосив Базум.

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. 

3 серпня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Росія
Африка
військовий переворот
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