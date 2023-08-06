Військова хунта Нігеру звернулася по допомогу до вагнерівців

Про це інформує AfricaNews.

Так військова хунта Нігеру стикнулася із тим, що до 6 серпня вони повинні звільнити та поновити на посаді демократично обраного президента Мохамеда Базума. Такий термін встановило Економічне співтовариство західних країн Африки (ECOWAS)

Відтак один із лідерів хунти генерал Саліфу Моді попросив про допомогу ПВК Вагнера під час відвідування Малі.

Наразі найманці ПВК Вагнера вже працюють у кількох африканських країнах, зокрема Малі. Тож залишається незрозумілим, якою буде відповідь міжнародної спільноти на їхню участь у перевороті в Нігері.

Що відомо про держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. Наступного дня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США. Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав міжнародну спільному допомогти відновити конституційний порядок у країні.

5 серпня стало відомо, що країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму. Того ж дня повідомили, що уряд Сполучених Штатів призупиняє певні програми іноземної допомоги на користь влади Нігеру. Цей тимчасовий захід не впливає на всі іноземні програми допомоги США в Нігері.

