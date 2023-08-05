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Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері

5 серпня, 2023 субота
01:00
Світ військовий переворот у Нігері

Країни Африки та організації Економічного співтовариства західних країн Африки (ECOWAS) погрожують здійснити інтервенцію до Нігеру, якщо місцева хунта не поверне до влади законного президента Мохамеду Базуму

Про це повідомляє Reuters.

Видання цитує слова комісара організації ECOWAS з політичних питань, миру і безпеки Абдель-Фатау Муси, що керівники оборонних відомств країн Західної Африки "розробили план можливого військового втручання" з метою скинути заколотників, які здійснили військовий переворот у Нігері в кінці липня.

Представник ECOWAS також додав, що керівники міністерств розробили порядок підготовки та терміни розгортання військових сил, і не збираються ставити до відома хунту Нігеру, коли та де можуть завдати удару. Рішення про вторгнення буде прийняте главами держав організації.

"Тут опрацьовано всі елементи, які увійдуть у будь-яку можливу інтервенцію, включно з необхідними ресурсами, способами та термінами розгортання сил", — заявив Муса під час триденного візиту до столиці Нігерії Абуджі.

Напередодні ECOWAS відправила до Нігеру делегацію для пошуку "прийнятного рішення", але, за даними джерел Reuters, зустріч в аеропорту з представниками хунти "не привела до прориву в перемовинах". Муса додає, що хотів, аби дипломатія спрацювала, але хунті в Нігері дали зрозуміти, що ті "ще мають час зробити все необхідне".

Reuters додає, що організація вже запровадила санкції проти Нігеру і заявила ультиматум путчистам, що якщо до неділі, 6 липня, заколотники не повернуть владу обраному президенту Мохамеду Базуму, то організація може санкціонувати військову інтервенцію.

The Africa Report повідомляє, що президент Нігерії Бола Тінубу вже звернувся до парламенту з проханням погодити мобілізацію Збройних сил країни для можливої інтервенції у сусідню країну, оскільки дипломатичний шлях розв’язання ситуації наразі "видається все менш реальним".

Що відомо про держпереворот у Нігері 

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії. 

3 серпня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

4 серпня президент Нігеру закликав світ допомогти відновити конституційний порядок, бо країна може підпасти під російський вплив.

Африка
військовий переворот
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