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OPINION

Дугін та Карлсон. Чому інтервʼю ідеолога рашизму стало провалом?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
1 травня, 2024 середа
16:00
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Популярний телетрампіст Такер Карлсон продовжує годувати свого глядача трешем із Росії. Путін, Дуров та Дугін

Кого наступного покажуть американським ультраправим в надії переконати, що є якийсь унікальний російський стиль життя? Де можна вбивати, ґвалтувати, відмовляти в інакшості та прикриватись ідеями православної віри.

Жоден із намірів Такера Карлсона вилюднити російську еліту в очах Заходу не увінчався успіхом.

Путін прославив напад Гітлера на Польщу. І приніс видруки, де гетьман Богдан Хмельницький буцімто прохав "забрати південні території російських земель під сильну руку московського царя". Це, мовляв, і стало підставою, чому Росію розпочала повномасштабне вторгнення.

Засновник Telegram Павло Дуров тривалий час будував собі імідж ІТ-бізнесмена, причиною виїзду якого з Росії у 2014 році називають тиск ФСБ. Однак аудиторії Карлсона він поскаржився не на Кремль, а стверджував, що спецслужби США нібито намагалися стежити за користувачами месенджера Telegram.

Ідеолога рашизму та війни проти України Алєксандра Дугіна Такер Карлсон представив, як "письменника, який пише про великі ідеї". "Його ідеї Дугіна вважаються настільки небезпечними, що український уряд вбив його дочку, а Amazon відмовляється продавати його книги", — заявив з наскоку дослідник російських сучасних фекалій.

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Замір ведучого, який свого часу був найбільш рейтинговим ведучим каналу Fox News, очевидна — пояснити трампістам, чому Росія така специфічна. І підвести, чому з нею можна мати справи попри агресію щодо України.

Важливо звернути увагу на тривалість інтервʼю — воно трохи довше, ніж 20 хвилин. Писалось воно у лютому, коли Дональд Трамп був рішуче налаштований проти фінансової та збройної допомоги США. І очевидно, значна частина розмови була вирізана після того, як Конгрес таки схвалив 61 мільярд допомоги ЗСУ.

Це редагування помітне на цікавій деталі — далеко за межами  Росії Дугін став відомий після підриву автомобіля доньки Дарії Дугіної в серпні 2022 року. Тоді загадкова смерть молодої симпатичної пропагандистки  попала на шпальти різних таблоїдів. На початку бесіди Такер згадує цю історію, але не розвиває її, хоча Кремль кілька місяців будував цілу стратегію про участь українських спецслужб та "Азову" в цьому теракті. Та і загалом там не було жодного питання про Україну, що дуже дивно.

Адже — всім відомі фото, як юний Олексій Арестович сидить на круглих столах із Дугіна. А весь інтернет повний цитат Дугіна, коли 2014 року в сумнозвісній відеопрезентації Дугін закликав росіян "вбивати, вбивати, вбивати" українців.

Такер хотів почути версію "мозку сучасної Росії", як так трапилось, що Росія і Захід стали ворогами. Перший пас — це питання про те, що, на думку Дугіна, відбувається зараз в англомовних країнах — у США, Канаді, Великій Британії, Новій Зеландії та інших.

Дугін впевнено заявив, що все почалося з індивідуалізму, який є "неправильним розумінням людської природи". А ще у всьому винне "громадянське суспільство" та лібералізм, який переміг комунізм та фашизм.

"Лібералізм знову переміг. І після розпаду Радянського союзу залишився лише лібералізм", – пояснив Дугін.

Уже з цієї відповіді стало зрозуміло, що інтервʼю провальне, бо мало який навіть затятий трампіст зі штату Джорджія відмовиться від індивідуалізму та лібералізму з громадянськими свободами — тих трьох китах, на яких Захід і виріс в нинішніх формах.

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Натомість була шпилька про те, як Захід звільнився від гендеру і виникли трансгендери та ЛГБТ. Тобто особа, яку анонсували як "філософа" — видала цитати із ВКонтакте.

Такер, утім, не здавався і далі запитав, чому Росія, починаючи з 2000 року, стала для Заходу "головним ворогом".

Тут Дугін зарядив, що Путін — це "традиційний лідер", який із самого початку намагався "вивести нашу країну, Росію. під глобального впливу". "Він почав протидіяти глобальному прогресивному порядку", - запевнив Дугін.

Тут же "філософ" покпинив США за те, що раніше вони підтримували прогресивні ідеї СРСР, а тепер після приходу Путіна до влади стали відчувати, що мають справу з тими, хто не поділяє їх прогресивний порядок денний.

"(Путін) – це політичний лідер, який захищає традиційні цінності. <…> Отже, ця ненависть [на Заході] не випадкова", — вважає Дугін.

Бородатий рашист тут же сказав, що Захід хоче "зруйнувати традиційні цінності, традиційну сім'ю, традиційні держави, традиційні відносини та вірування", тоді як Росія, маючи ядерну зброю, "твердо стоїть на захисті" цих цінностей.

Це досить дивні заяви на аудиторію білих християнських виборців з традиційними родинами, які якраз є ядром республіканської партії та Дональда Трампа. Фактично, Дугін визнав, що цінності Росії липові і їх можна підтримувати лише ядерним страхом.

Великий "філософ" також показав Заходу, як Росія ненавидить своїх правителів, які після розпаду Союзу навели містки з Заходом.

Дугін заявив, що США подобався перший президент Росії Борис Єльцин, бо "він завжди був пʼяним".

Цим "сучасний мозок Росії" довів, як теперішні росіяни ненавидять того, хто створив імідж Росії для США як надійного партнера і торговельного союзника. І не забуваймо про особисті звʼязки Єльцина та Клінтона — саме це стало, наприклад, поштовхом до всебічного роззброєння України та численних західних інвестицій в російську економіку.

Дугіна мали продати Заходу як унікального мислителя сучасної Росії, у якого є щось від Достоєвського, Леніна, Троцького та Карла Маркса. Але глядачі Такера Карлсона побачили бліду та стару людину, якій нічого сказати нового та оригінального.

Щобільше — Дугін в кількох абзацах зумів обіс*ати "громадське суспільство" та "індивідуалізм" західних спільнот. А це ті чесноти й здобутки, яких ніколи не було і не буде на Росії — з подібними "філософами" і без.

Росії нічого продавати світу. І це причина того, чому її будуть повільно варити й утилізувати. Шкода лиш, що коштом українських ресурсів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Дональд Трамп
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русскій мір
пропаганда
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