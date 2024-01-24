Це настільки показова історія, що аж класика жанру в тому, як Росія завжди крала в нас все — пісні, твори, письменників, поетів, винахідників, історію тощо.

При цьому вони навʼязували й нам, і світові тезу про "вєлікую русскую культуру".

Зараз Росія, яка нарешті позбулася ідей царя Петра з всіма "вікнами в Європу", нарешті пішла у зворотному напрямку.

Але навіть в цьому там не можуть знайти бодай крупинки власної ідентичності. Окрім рабства і раболєпія народу перед владою. Тому вони знову копіюють українців.

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Усі соцмережі нині забиті російськими хокеїстами, які "героїчно" виходять з чеського автобуса в національних костюмах з тотального хутра забитих тварин.

Плюс плавець, що зʼявився в басейні в косоворотці. Плюс пропагандист Дугін з "концептуальною" вимогою до депутатів їх Думи приходити на роботу в ісконно русскіх каптанах і сарафанах з кокошниками. Правда думскіє каптани мають бути з діамантами, а сарафани — з сапфірами).

От не дає їм спокою торжество у світі нашої вишиванки. Бо це ж частина ідентичності, наглухо відбита у рускіх. Та й ті кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу.

Це просто до того, що в час цієї страшної війни ми переосмислюємо все те, наскільки дика і примітивна нація пробувала нас завжди тримати колонією.

І наскільки ми, українці, в їх імперіях, — як російській, так і радянській, — були справжнім культурним і інтелектуальним осердям…

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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