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Війна з Росією: хроніка
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Головна Погляд Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу
OPINION

Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу

Вікторія Сюмар
24 січня, 2024 середа
20:05
Погляд Вікторія Сюмар

Бачили відео, де русская Камілла Валієва виступає під переспів російською пісні нашої Христини Соловій?

Це настільки показова історія, що аж класика жанру в тому, як Росія завжди крала в нас все — пісні, твори, письменників, поетів, винахідників, історію тощо.

При цьому вони навʼязували й нам, і світові тезу про "вєлікую русскую культуру".

Зараз Росія, яка нарешті позбулася ідей царя Петра з всіма "вікнами в Європу", нарешті пішла у зворотному напрямку.

Але навіть в цьому там не можуть знайти бодай крупинки власної ідентичності. Окрім рабства і раболєпія народу перед владою. Тому вони знову копіюють українців.

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Усі соцмережі нині забиті російськими хокеїстами, які "героїчно" виходять з чеського автобуса в національних костюмах з тотального хутра забитих тварин.

Плюс плавець, що зʼявився в басейні в косоворотці. Плюс пропагандист Дугін з "концептуальною" вимогою до депутатів їх Думи приходити на роботу в ісконно русскіх каптанах і сарафанах з кокошниками. Правда думскіє каптани мають бути з діамантами, а сарафани — з сапфірами).

От не дає їм спокою торжество у світі нашої вишиванки. Бо це ж частина ідентичності, наглухо відбита у рускіх. Та й ті кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу.

Це просто до того, що в час цієї страшної війни ми переосмислюємо все те, наскільки дика і примітивна нація пробувала нас завжди тримати колонією.

І наскільки ми, українці, в їх імперіях, — як російській, так і радянській, — були справжнім культурним і інтелектуальним осердям…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Культура
Україна
Росія
Війна з Росією
Держдума РФ
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