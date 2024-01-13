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OPINION

"Братній народ". Лише три відсотки росіян відчувають вину перед українцями

Віктор Андрусів
13 січня, 2024 субота
16:00
Погляд Віктор Андрусів

Дуже цікаві дані опублікував ІКАР, за результатами опитування у Росії

1. Лише 3% росіян відкрито висловлюють почуття провини перед українцями. На питання, що б вони написали у короткій телеграмі простим громадянам України, якби мали таку можливість, лише кілька відсотків відповіли, що це було б слово "вибачте".

2. Найбільш поширеними телеграмами від росіян до українців були б "Ми хочемо миру, живімо в мирі" (13%), "Тримайтесь, все буде добре" (10%), а також "Ми одна нація, братні народи, вам краще з Росією" (8%).

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3. Майже чверть росіян у своїх телеграмах закликали б народ України загалом припинити спротив і не довіряти своїй владі, адже Росія на їхню думку прийшла його звільнити. Ще близько чверті опитаних не знають, що б вони хотіли написати українцям або не вбачають в цьому сенсу.

4. Респонденти-жінки дещо частіше за чоловіків згадували про бажання жити в мирі, а також частіше закликали українців припинити війну.

5. Найпомітнішими серед різних соціально-демографічних груп є відповіді на це питання представниками різних вікових груп. Росіяни старше 55 років у понад три рази частіше за молодь закликали українців перестати чинити спротив та вірити власній владі (загалом 40% проти 12%). Крім того, старше покоління вдвічі частіше згадало б у своїх телеграмах про бажання жити у мирі. Натомість молоді росіяни до тридцяти років вдвічі частіше за старших співгромадян бажали українцям триматися, адже все буде добре і що більш важливо – вп’ятеро частіше не могли визначитися, що б вони сказали простим громадянам України.

6. Двома основними рисами, які росіяни порівняно частіше приписують своєму народу є добродушність (14%) та терплячість (14%). На другому місці за згадками є шляхетність та згуртованість (по 7% відповідно).

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7. Загалом абсолютна більшість росіян однією основною рисою, яка характеризує їхній народ, називають якусь позитивну: як-то окрім вже згаданих, це "справедливий", "сильний", "стійкий", "сміливий" тощо. Лише 6% опитаних приписали як основну рису росіян погані характеристики ("дурний", "злий", "слухняний", "слабкий" тощо). Всього 12% респондентів не змогли схарактеризувати російський народ якоюсь рисою, яка йому найбільш притаманна.

8. Основними рисами, якими росіяни порівняно частіше характеризували народ України були: "жадібний" (11%), "брехливий" (8%) та "обдурений" (6%).

9. В цілому кількість негативних характеристик, які росіяни дають українському народу вдвічі перевищує кількість позитивних рис.

10. Важливо зазначити, що понад третина (36%) опитаних не змогли відповісти на питання, щодо основної риси українців.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

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