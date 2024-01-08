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OPINION

Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?

Єгор Чечеринда
8 січня, 2024 понедiлок
18:05
Погляд Єгор Чечеринда

Скандал в Росії. Депутат Вологодської міської думи Михайло Козирєв запропонував владі дарувати росіянам картонні фігурки їхніх родичів, які перебувають у складі окупаційних підрозділів РФ в Україні

Відповідне "звернення до народу" Козирєв опублікував напередодні російського "Різдва" у своїх соцмережах. Мовляв, надрукуймо родичів, щоб душевніше було родинам відзначати свята.

"Поговорили з товаришами, і спала на думку геніальна, як на мене, ідея. А що, якщо ми подаруємо родинам мобілізованих зростові фігури їхніх захисників, щоб родини могли зустріти Різдво разом. Єдине, — думки розділилися: робити фігури в повний зріст, чи так, аби можна було всадити за стіл. Гроші в бюджеті знайдемо. Що думаєте?", - написав Козирєв. Пост був "прикрашений" світлиною, на якій зображена картонка російського "воїна" в колі своєї родини – стоячи та сидячи за "святковим" столом.

Скрін дописом Михайла Козирєва у соцмережі

Фото: Соцмережі


Звісно, випивати та закусувати в Росії можуть що завгодно та з ким завгодно. І спирт, і "бояришнік", і навіть склоомивач.  І – з псом, і – з дзеркалом, і навіть – з порожньою пляшкою. Тим більше – з картонкою рідного "воїна". Втім ініціатива Козирєва, на диво, не дістала гарячої підтримки в захмелілого від тривалих свят електорату. Буквально за кілька годин свій пост депутат прибрав. Втім, ініціативу – помітили. І розтиражували у багатьох росЗМІ.

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"Судячи з того, що пост він швидко видалив, ідея не знайшла відгуку в серцях дружин мобілізованих, його "активність" не оцінили. Коментарі не скрінили, але там – пекло. Не хочемо підставляти дівчат", - розповіли про реакцію "вдячних росіянок" на депутатську ініціативу "Новини Вологодської області".

Але далі почалося найцікавіше. До Міхаїла Козирєва навідалися співробітники Федеральної служби безпеки Росії. І почали активно розпитувати, чи він сам придумав друкувати картонних "героїв Росії", чи цю думку йому підказав хтось інший.

Можливо, з-за кордону. Можливо, — вороги. Після чого Козирєв змушений був публічно заявити, що жодних постів про "картонних героїв" він не писав. Його профіль в соцмережах начебто зламали невідомі, а сам він до жодних "різдвяних ініціатив" стосунку не має. Мовляв, все це – "проіскі врагов-фашистов"! Так і написав. "Фашистів".

Михайло Козирєв

Фото: Соцмережі

"Чим більше робиш та стараєшся, тим більше тобі починають гадити. Тих, хто займається такими низькими справами, публікує фейкові новини про хлопців з СВО, можна назвати лише одним словом – фашисти", - офіційно заявив депутат.

І оскільки сам Козирєв є фігурою вельми відомою у кримінальному світі рідної Вологди, то тепер невідомих "фашистів" активно розшукують не лише співробітники ФСБ, а й місцева вологодська братва. Поки що братки знайшли лише скромну дівчину-помічницю нардепа, яка до останнього дня займалася "просуванням" його соцмереж. Але оскільки пост про "картонних героїв Росії" був опублікований о другій годині ночі за московським часом, очевидно, до його створення помічниця стосунку не мала.

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Швидше, це був сам Козирєв у стані глибокого алкогольного сп’яніння. Після "бояришніка" чи склоомивача. Настільки глибокого, що в голову лізли вже не лише чорти, а й геніальні ідеї про вшанування пам’яті картонних "героїв".

Але обурення мешканців РФ ініціативою друкування картонних "героїв-чортів" складно зрозуміти. Адже саме ці люди та їхня влада щороку на 9 травня та 23 лютого ходять урочистими колонами з картонками та зображеннями інших героїв. До ветеранів Другої світової додалися і "чорти-окупанти" з так званої "СВО". Всі фото —  і старих, і нових "ветеранів" - почали неодмінно маркувати новою російською свастикою у формі латинської літери "Z". І називається ця картонна хода пафосно та урочисто – "БЕСсмєртний полк". Нести картонних чортів з СВО просто обожнюють шанувальники Совка, Путіна, "вєлікой Росії" та ковбаси по 2.70. А кожна така "хода" традиційно закінчується необмеженим розпиттям алкоголю та портретами "героїв", необережно зваленими у місцеві смітники.

Завершення акції Бессмертний полк

Фото: Соцмережі

Так що зрештою, Міхаїл Козирєв не запропонував нічого нового. Якщо з картонними "героями" можна ходити на "БЄСсмєртні полки", тоді чому ж з ними не можна розпивати "бояришнік" за святковим столом?

Спеціально для Еспресо

Про автора. Єгор Чечеринда, журналіст, офіцер ЗСУ

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