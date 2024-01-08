Останні декілька століть Росія мала найбільшу армію в Європі. І вона завжди користувалась цією перевагою.

Однак, попри цю кількісну перевагу, вони часто програвали війни європейським країнам з меншими арміями, які були економічно розвиненішими.

В першу чергу тому, що головною проблемою Росії завжди була нездатність забезпечити цю армію необхідною кількістю зброї.

З нерозвиненими країнами ця проблема була непомітною, бо вони мали аналогічні проблеми. Але вона ставала дуже помітною у війнах з ефективнішими європейськими економіками.

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Наприклад, в Першу світову війну, Росія мала найбільшу армію серед усіх країн. І в той час, як Німеччина на початку війни мобілізувала 3,8 млн осіб, то Росія мобілізувала аж 5,3 млн осіб. Так, на Східному фронті Росія воювала також з Австро-Угорщиною, яка мала армію 2,3 млн.

Але не потрібно забувати, що Німеччина тоді воювала на два фронти й у перший рік левову частину сил зосередила на Західному фронті проти Франції та Британії.

Водночас Росія воювала лише на один фронт, маючи тотальну перевагу в живій силі перед супротивником. Однак вона цю війну розгромно програла, в першу чергу через власну нездатність забезпечити армію необхідною зброєю. І тут було дві причини: слабке виробництво + великі відстані помножені на нерозвинену залізницю, що призводило до затримок з постачанням.

Якщо говорити про виробництво, то найпростіший приклад слабкості — це виробництво гвинтівок.

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Росіяни пообіцяли союзникам, що можуть додатково мобілізувати 2 млн осіб, але їхня промисловість була здатна виробляти лише 40 тис. гвинтівок на місяць.

Не кращою була ситуація з забезпеченням артилерією. Насправді до початку війни жодна країна не уявляла собі майбутній характер та інтенсивність бойових дій. Також ніхто не очікував, що арта стане такою важливою. І практично в кожної країни-учасниці через короткий період виникла проблема снарядного голоду.

Однак, якщо західні країни швидко подолали цю проблему, то Росія не змогла її вирішити до кінця війни.

А це своєю чергою привело до того, що Німеччина, яка воювала на два фронти, проте мала тотальну перевагу в артилерії перед Росією і, фактично користуючись з цієї переваги, погнала її армію на схід.

Номінально Росія не визнала свою поразку, але через втрату територій та величезні людські втрати ця війна спровокувала революцію і привела до появи незалежної України, яка, на жаль, через успадковані проблеми від імперії не змогла незалежність уберегти.

І цим прикладом я лише хотів показати той нюанс, який у нас постійно чомусь ігнорують. Забезпечення армії — це не менш важлива частина, ніж сама армія.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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