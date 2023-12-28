Домовилися виділити гроші та залучити партнерів.

Це чудово. Але скажіть, як можна збільшити випуск зброї в Україні, якщо ті ж виробники дронів живуть від контракту до контракту (якщо їм пощастить отримати контракт)? А коли немає контракту їм не бронюють працівників і мобілізують їх в армію. Потім з'являється контракт — і працювати вже нікому.

Держава вимагає, щоб усі працівники були офіційно влаштовані, але тільки-но людина оформлюється на роботу — одразу приходить повістка з військкомату. І працівника в кращому разі забирають на кілька тижнів проходити ВЛК, у гіршому — на фронт. І хто тоді має робити дрони?

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Скажіть, коли буде реєстр оборонних підприємств України, номер, статус, свідоцтво, залізна бронь, щоб військкомати дивилися на оборонників із такою самою повагою як на бюрократів. Щоб усякі там перевіряльники не виймали душу, щоб орендодавці не проганяли людей із приміщень, щоб ті, хто робить зброю, не ховалися від тих, кому потрібна зброя у власній країні.

Гроші — не головне. Почніть із малого — не заважайте працювати.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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