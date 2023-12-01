Невже вам відбило пам’ять, чому Путін на нас напав? Бо він хоче знищити нас, і поділити Європу на зони впливу.

Ви забули, чому тоді росіяни вели переговори в березні? Бо їхні війська перебували у повній дупі. І всі ці розмови про те, що ніби відмова від НАТО щось би змінила — це був чистий блеф.

Сам Путін більше не вірить в домовленості, оскільки вважає, що у всіх домовленостях його кинули. Кинув Захід в питаннях розширення НАТО, кинула Україна в питаннях Мінських домовленостей.

Тому коли Путін пропонує переговори — він має зовсім інші цілі: перегрупуватись, передихнути, мобілізувати ресурси. Як тільки це буде зроблено — він піде далі, бо його мета знищити Україну.

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Тому для нас існує тільки один спосіб досягнути миру — відбити йому бажання воювати. Переговори можуть бути тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що він ніколи в нас не виграє військовим шляхом! Все решта це рожеві фантазії. І ці фантазії будуть дуже дорого нам коштувати. Кілька днів тому ми вшановували пам’ять загиблих від Голодомору. Ви далі думаєте, що треба просто відмовитись воювати та росіяни підуть?

Всі, хто тут кричить — не дати чоловіків у топку, не розуміють простої істини: ми, українські чоловіки, будемо в топці або в ЗСУ, або нас будуть вбивати та гвалтувати на наших очах жінок і дітей у нас вдома!

Або нас мобілізують росіяни й поженуть на когось ще. Знаєте скільки вони мобілізували проти нас наших же українців Донбасу і Криму — понад 70 тисяч. Там теж думали, що добре, щоб Росія прийшла. Вам вже відшибло в пам’яті, що вони роблять на окупованих територіях?

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Якщо в нас не буде армії, готової битись — не буде ніякого миру! І навпаки, якщо ми зараз зберемося, почнемо виробляти зброю, мобілізуємося — він швидше зрозуміє, що шансів на перемогу в нього не має. І тільки тоді можна починати домовлятись. Я не кричу про кордони 91 року, і не кричу про наступ, але я кричу про сильну армію як єдину запоруку можливого миру. Зараз у нас на порядку денному питання оборони, а не наступів!

Це простий закон фізики — якщо ви слабкий, ніхто з вами нічого не буде домовлятись і вирішувати.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист