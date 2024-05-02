"Талібан" планує побудувати логістичний центр для експорту нафти з РФ

Про це заявив міністр торгівлі Афганістану Норуддін Азізі після зустрічі із туркменськими й казахськими колегами, повідомляє Reuters.

Азізі розповів, протягом двох місяців технічні групи розроблять письмову угоду про офіційні плани щодо будівництва логістичного центру.

"Виходячи із наших розмов, у провінції Херат буде створено логістичний центр, який з’єднає північ із Південною Азією", - сказав міністр торгівлі.

За його словами, Афганістан очікує, що через центр експортуватимуться мільйони тон нафти з РФ до країн Південної Азії, додавши, що "поставки до Пакистану через територію Афганістану будуть найкращим варіантом".

Також Азізі додав, що Казахстан паралельно прагне використовувати новий логістичний центр для потреб власного експорту.

Водночас міністр торгівлі Афганістану заявив про очікування обсягу пропускної здатності логістичного центру - один мільйон тон нафти, але він не назвав терміни початку його роботи.