Експорт російського дизельного палива впав на 25% після атак безпілотників на НПЗ, - Bloomberg
Після атак дронів на нафтопереробні заводи Росії експорт дизельного палива країни продовжує падати, зокрема він скоротився приблизно на чверть
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідно до даних аналітичної компанії Kpler, поставки РФ у середньому становили 0,74 млн барелів на день за проміжок 10 днів до 13 квітня. Це є приблизно на 25% менше, ніж середній показник аналогічної пори року між 2019 і 2023 роками.
"Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російськими паливними потоками", - зазначає інформаційне агентство.
У матеріалі підкреслено, що темпи переробки нафти в Росії впали до 11-місячного мінімуму. У зв’язку з цим існує можливість перенаправки всієї сирої нафти, яку заводи не в змозі переробити, на експортний ринок.
Водночас Bloomberg зауважує, хоч і потоки сировини одночасно зросли, існують практичні обмеження для зростання постачань.
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Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована більш як за 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомлялось, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131.
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