Експорт російського дизельного палива впав на 25% після атак безпілотників на НПЗ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до даних аналітичної компанії Kpler, поставки РФ у середньому становили 0,74 млн барелів на день за проміжок 10 днів до 13 квітня. Це є приблизно на 25% менше, ніж середній показник аналогічної пори року між 2019 і 2023 роками.

"Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російськими паливними потоками", - зазначає інформаційне агентство.

У матеріалі підкреслено, що темпи переробки нафти в Росії впали до 11-місячного мінімуму. У зв’язку з цим існує можливість перенаправки всієї сирої нафти, яку заводи не в змозі переробити, на експортний ринок.

Водночас Bloomberg зауважує, хоч і потоки сировини одночасно зросли, існують практичні обмеження для зростання постачань.